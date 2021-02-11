Секс-скандал сделал Мэнсона еще более популярным

Продажа и количество прослушиваний песен 52-летнего певца Мэрилина Мэнсона увеличились после обвинений в сексуальном насилии.
Об этом пишет издание Billboard.
Общее количество прослушиваний песен музыканта увеличилось на 7%. Эта цифра возросла до 6 млн.
Цифровые продажи его музыки выросли на 40%. Количество достигло 2 тысяч.
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Последний трек певца "Do not Chase The Dead" провел в топ-40 Mainstream Rock Airplay 12 недель. Однако выпал из него. Ранее он занимал 34-е место в чарте и поднимался до 29 места.
Американская актриса 33-летняя Эван Рейчел Вуд заявила, что певец Мэрилин Мэнсон "ужасно издевался" над ней все 3 года, что они встречались. Позже еще несколько женщин сделали подобные заявления в соцсетях и обвинили Мэнсона в насилии.
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