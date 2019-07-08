Секс-символ и "запасные" судьи: назвали звездных тренеров "Х-фактора"

10 сезон проекта "X-фактор" вскоре появится на телеэкранах. Организаторы обнародовали имена звездных судей.
Кресла тренеров займут Настя Каменских, Андрей Данилко, Оля Полякова и итальянский певец Алессандро Сафина.
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Организаторы вокального шоу приготовили для зрителей сюрприз. На проект пригласили звезд, которые заменят тренеров на время одного эфира - проведение кастинга.
В судейские кресла сядут продюсер Игорь Кондратюк и секс-символ украинского шоу-биза Олег Винник. "Запасные" тренеры имеют право вето и могут дать участнику билет в следующий этап проекта.
Съемки стартовали 25 июня.
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"Х-фактор" - это музыкальное талант-шоу, основной целью которого является поиск и развитие песенного таланта конкурсантов. Все конкурсанты выбираются путем публичных прослушиваний. 1 сентября 2018-го в Украине состоялась премьера 9 сезона шоу "Х-фактор". Судьями проекта стали Дмитрий Шуров, Олег Винник, Настя Каменских и Андрей Данилко. Теперь же к выпуску готовят 10-й юбилейный сезон проекта.
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