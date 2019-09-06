Секс-символ 50-ых: как Бетти Бросмер покорила мир своей фигурой

Осиная талия, пышная грудь, симпатичное лицо и белокурые волосы – до появления Мэрилин никто не мог сравниться с Бетти Бросмер в популярности и частоте появления на обложках журналов. Хотя в отличие от знаменитой актрисы Бетти Бросмер все еще жива и пребывает в отличной физической форме. Она уже давно не звезда пин-апа, но регулярно появляется на телевидении, своей идеальной для 84-летней женщины фигурой напоминая соотечественникам о пользе занятий фитнессом.

У Бетти Бросмер была фигура, которую сейчас называют "песочные часы". 96-53-91 − таковы были внешние данные Бетти. Ее рост 166 сантиметров.

За короткий промежуток времени она завоевала более 50 титулов на различных конкурсах красоты, а ее рекорд появления на более, чем 300 обложек журналов не побит до сих пор.

Ее фигура стала эталоном красоты на долгие годы. Слухи и сплетни о секрете ее идеальной фигуры и тонкой талии распускались завистниками и недругами. Говорили, что она сделала операцию по удалению ребер. Но как-то подобное утверждение не вяжется с тем, что известность пришла к ней в крайне юном возрасте, она все время находилась под прицелом фотоаппаратов и в поле зрения папарацци. В то время таких операций попросту не проводилось, а подобное хирургическое вмешательство не было бы не замечено, хотя бы из-за наличия шрамов от скальпеля хирурга.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Как выглядят знаменитые женщины до 10 утра