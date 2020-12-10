"Секси-бомба" в маске зайца: Алина Гросу свела с ума пышным бюстом

Украинская певица 25-летняя Алина Гросу соблазнила поклонников новым образом.

Звезда опубликовала в Instagram кадры, на которых позирует в серебристой маске с ушками и бюстгальтере в тон, демонстрируя свою пышную грудь.

Автор: instagram.com/alina_grosu Певица Алина Гросу опубликовала неожиданные фото, на которых позирует в маске и бюстгальтере

"Уж лучше было бы, если бы нам нужно было носить такие маски. Разбавлю ленту неожиданными фото", - подписала кадры певица.

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Поклонники оценили неожиданные фото звезды, отметив красоту ее форм.

Автор: instagram.com/alina_grosu Певица под фото отметила, что лучше было бы всем носить такие маски

"Сексе леди", "Все фотки огонь, ты красавица, тебе эта маска очень идет!", "Ракета бомба!", "Твоя грудь - это что-то!", "Секст-бомба", - пишут в комментариях.

Ранее Алина Гросу засветила пышную грудь в пикантной фотосессии. На фото она позировала в черных брюках и майке с очень глубоким декольте. Свой образ Гросу дополнила белыми туфлями.