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четверг, 10 декабря 2020 07:28

"Секси-бомба" в маске зайца: Алина Гросу свела с ума пышным бюстом

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Украинская певица 25-летняя Алина Гросу соблазнила поклонников новым образом.

Звезда опубликовала в Instagram кадры, на которых позирует в серебристой маске с ушками и бюстгальтере в тон, демонстрируя свою пышную грудь.

Автор: instagram.com/alina_grosu
  Певица Алина Гросу опубликовала неожиданные фото, на которых позирует в маске и бюстгальтере
Певица Алина Гросу опубликовала неожиданные фото, на которых позирует в маске и бюстгальтере

"Уж лучше было бы, если бы нам нужно было носить такие маски. Разбавлю ленту неожиданными фото", - подписала кадры певица.

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Поклонники оценили неожиданные фото звезды, отметив красоту ее форм.

Автор: instagram.com/alina_grosu
  Певица под фото отметила, что лучше было бы всем носить такие маски
Певица под фото отметила, что лучше было бы всем носить такие маски

"Сексе леди", "Все фотки огонь, ты красавица, тебе эта маска очень идет!", "Ракета бомба!", "Твоя грудь - это что-то!", "Секст-бомба", - пишут в комментариях.

Ранее Алина Гросу засветила пышную грудь в пикантной фотосессии. На фото она позировала в черных брюках и майке с очень глубоким декольте. Свой образ Гросу дополнила белыми туфлями.

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