Сексапильная жена "Тора" засветила упругие ягодицы в купальнике

Жена актера Криса Хемсворта, который неоднократно был признан самым сексуальным мужчиной, Эльза Патаки, отдохнула с детьми в Испании.
Актриса поразила фигурой в бикини, которое демонстрировало ее результаты работы в спортзале.
Ранее Эльза Патаки устроила страстную сцену вместе с бразильским красавчиком на пляже.
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На съемках романтической истории, по сценарию которой Эльза запрыгивает на своего партнера, бразильского сердцееда Марко Пигосси и целует его.
Крис и Эльза поженились в 2010, пара имеет троих детей.
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