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пятница, 27 июля 2018 17:23

Сексапильная жена "Тора" засветила упругие ягодицы в купальнике
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Эльза Патаки
Эльза Патаки
Эльза Патаки
Эльза Патаки
Эльза Патаки

Жена актера Криса Хемсворта, который неоднократно был признан самым сексуальным мужчиной, Эльза Патаки, отдохнула с детьми в Испании.

Актриса поразила фигурой в бикини, которое демонстрировало ее результаты работы в спортзале.

Ранее Эльза Патаки устроила страстную сцену вместе с бразильским красавчиком на пляже.

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На съемках романтической истории, по сценарию которой Эльза запрыгивает на своего партнера, бразильского сердцееда Марко Пигосси и целует его.

Крис и Эльза поженились в 2010, пара имеет троих детей.

dailymail.co.uk
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