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воскресенье, 23 мая 2021 18:07

Сексапильная невеста Роналду похвасталась шикарной фигурой в купальнике

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Джорджина Родригес, невеста португальской звезды футбола Криштиану Роналду, захватила сеть новым снимком.

На фото, опубликованном в Instagram девушка демонстрирует свои формы в стильном купальнике.

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  Невеста Роналду похвасталась шикарной фигурой. Фото: instagram.com/georginagio
Невеста Роналду похвасталась шикарной фигурой. Фото: instagram.com/georginagio

Пользователи отреагировали на снимок более чем 2 миллионами лайков.

Криштиану Роналду и Джорджина Родригес воспитывают четверых детей. Старший сын Криштиану-младший родился в 2010 году. СМИ писали, что его родила суррогатная мать, также сообщалось, что мама мальчика умерла. Но достоверной информации о его мамы нет.

Летом 2017 года у футболиста родилась двойня - Ева и Маттео, от суррогатной матери. Осенью 2017 Джорджина родила их общую дочь Алану Мартину.

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