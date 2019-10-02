"Секс в большом городе" и смена партнеров: чем удивит 7 эфир "Танцев со звездами"

"Танцы со звездами" удивят новыми испытаниями. Фото: twnews.com.ua

Шоу "Танцы со звездами" близится к завершению, но продолжает поражать зрителей интересностями.

По правилам проекта, которые действуют во всем мире, в 7 эфире артисты выйдут на паркет с другими танцорами. Определили новые пары по принципу "игры в бутылочку", в которую звезды сыграли в начале недели на одной из вечеринок.

Даниэль Салем предстанет в образе легендарного короля Артура. Ведущий со своей новой партнершей станцует пасодобль под хит Billie Eilish.

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Звезда студии "Квартал 95" Елена Кравец в образе Кэрри Брэдшоу из известного сериала "Секс в большом городе" продемонстрирует на паркете секреты обольщения. Людмила Барбир с новым партнером станцуют ча-ча-ча под трек MONATIK "Каждый раз".

Шоумен Владимир Остапчук превратится в мушкетеры, который поборется за возвращение в шоу одной из участниц. А Ксения Мишина в горячем танго бкдет бороться за благосклонность короля.

Белорусский актер Алексей Яровенко с новой партнершей покажет медленный вальс под лирический трек Александра Пономарева "Стоит или нет" и посвятит его своей жене.

Шоу "Танцы со звездами" после голосования жюри и по результатам зрительского голосования покинула пара Дзидзьо и Яна Цибульская. Их танго и номер с "Мулен Руж" не впечатлили ни зрителей, ни судей.