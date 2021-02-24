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среда, 24 февраля 2021 08:48

Седокова произвела фурор пикантным видео

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Автор: instagram.com/annasedokova
  Певица Анна Седокова очаровывает фанов откровенными кадрами
Певица Анна Седокова очаровывает фанов откровенными кадрами

Певица Анна Седокова произвела фурор пикантным видео.

В фотоблоге звезда опубликовала эротический ролик, где позирует в блестящем боди, демонстрируя худое и подтянутое тело - длинные ножки, а также пышную грудь и попу.

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Публикация от ANNA SEDOKOVA (@annasedokova)

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Фаны в комментариях оставили ряд комплиментов.

"Уф, жарко", "У всех будет горячая ночка благодаря тебе", "Красота божественная", - пишут.

Недавно Анна Седокова опубликовала фотографии, на которых соблазнительно позировала в комбинезоне с леопардовым принтом. Обтягивающий наряд выгодно подчеркнул тонкую талию и пышную грудь артистки. Свой образ Анна дополнила босоножками и длинной косой.

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