Певица Анна Седокова произвела фурор пикантным видео.
В фотоблоге звезда опубликовала эротический ролик, где позирует в блестящем боди, демонстрируя худое и подтянутое тело - длинные ножки, а также пышную грудь и попу.
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Фаны в комментариях оставили ряд комплиментов.
"Уф, жарко", "У всех будет горячая ночка благодаря тебе", "Красота божественная", - пишут.
Недавно Анна Седокова опубликовала фотографии, на которых соблазнительно позировала в комбинезоне с леопардовым принтом. Обтягивающий наряд выгодно подчеркнул тонкую талию и пышную грудь артистки. Свой образ Анна дополнила босоножками и длинной косой.
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