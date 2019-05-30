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четверг, 30 мая 2019 10:19

"Счастливых выдают глаза": Потап и Настя растрогали сеть

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  Потап и Настя делится фото с отдыха. Фото: Инстаграм
Потап и Настя делится фото с отдыха. Фото: Инстаграм

Потап и Настя Каменских делятся общими фото с медового месяца, пара проводит в Турции.

В своих соцсетях супруги опубликовали фото, на которых в белых нарядах позируют на фоне природы.

В голове и сердце только радость и счастье. Стараюсь работать, но совсем не получается - не хочу, живу, смеюсь, люблю", - подписал фото Потап.

Радость молодоженов разделили и подписчики артистов. "Счастливых выдают глаза", "Гармоничные до неприличия", "Как приятно на вас смотреть", "Огромное счастье вам", "Тот случай, когда за кого-то радуешься, как за себя", "Ну это невозможно круто", - пишут в комментариях под фото.

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23 мая Потап и Настя Каменских стали мужем и женой. Свадьба артисты сыграли в одном из загородных ресторанных комплексов под Киевом. На празднике выступали как сами молодожены, так и их гости: Тина Кароль, Верка Седючка и даже крестная невесты Алла Кудлай.

25 мая пара на частном самолете улетела в свадебное путешествие в Турцию.

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