"Счастливых выдают глаза": Потап и Настя растрогали сеть

Потап и Настя делится фото с отдыха. Фото: Инстаграм

Потап и Настя Каменских делятся общими фото с медового месяца, пара проводит в Турции.

В своих соцсетях супруги опубликовали фото, на которых в белых нарядах позируют на фоне природы.

В голове и сердце только радость и счастье. Стараюсь работать, но совсем не получается - не хочу, живу, смеюсь, люблю", - подписал фото Потап.

Радость молодоженов разделили и подписчики артистов. "Счастливых выдают глаза", "Гармоничные до неприличия", "Как приятно на вас смотреть", "Огромное счастье вам", "Тот случай, когда за кого-то радуешься, как за себя", "Ну это невозможно круто", - пишут в комментариях под фото.

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23 мая Потап и Настя Каменских стали мужем и женой. Свадьба артисты сыграли в одном из загородных ресторанных комплексов под Киевом. На празднике выступали как сами молодожены, так и их гости: Тина Кароль, Верка Седючка и даже крестная невесты Алла Кудлай. 25 мая пара на частном самолете улетела в свадебное путешествие в Турцию.