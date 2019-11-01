Сбросила 23 кило и покинула шоу - десятый выпуск "Взвешенных и счастливых"

Участники "розовой" команды шоу - Наталья Кириленко и Николай Крицкий. Фото: пресс-служба СТБ

10-й выпуск 9-го сезона телешоу "Взвешенные и счастливые" покинула участница Наталья Кириленко. Выпуск вышел 31 октября на канале СТБ .

26-летняя Наталья - жительница села Кищинцы Киевской области. Сварщик 1 разряда, работает продавщицей в ликеро-водочном отделе, депутат улице.

Незамиижня. Имеет 5-летнего сына. Мечтает похудеть и встретить достойного мужчину, с которым создаст семью. Считает, что стройная фигура поможет ей в личных отношениях.

На телепроект пришла с весом 118. Была участницей "розовой" команды. Мечтает похудеть до 60 кг. За 10 выпусков смогла избавиться от 23 килограммов. По условиям передачи, покинуть ее должен тот, кто за неделю сбросил меньший вес.

Поскольку на прошлой неделе Тарас Яцемирский с желтой команды нарушил график выбывание участников, на этой неделе покинуть проект должна женщина.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Взвешенные и счастливые": из проекта ушла участница с 14 размером груди

Под угрозой оказалось участие в проекте Анна Богачева с красной команды и Наталья Кириленко с розовой. Красные сбросили на двух 8 кг, а розовые - 4 кг. Участники проголосовали, что в проект остается Аня, а Наташа на десятой неделе отправилась домой. Наталья примет участие в ток-шоу "Зважся!" 2 ноября в 10 часов и расскажет, удается ей худеть дома.

На десятой неделе лагерь похудения посетили дети с лишним весом. Они тренировались и участвовали в конкурсах вместе со своими временными "родителями".

Звезда шоу "Взвешенные и счастливые", украинская фитнес-тренер Анита Луценко раскрыла поклонникам секрет идеальной фигуры.