Сбросила 23 кило и покинула шоу - 10-й выпуск "Взвешенных и счастливых"

Участники "розовой" команды шоу - Наталья Кириленко и Николай Крицкий. Фото: пресс-служба СТБ

10-й выпуск 9-го сезона телешоу "Взвешенные и счастливые" покинула участница Наталья Кириленко. Выпуск вышел 31 октября на канале СТБ .

26-летняя Наталья - жительница села Кищинцы Киевской области. Сварщик 1-го разряда, работает продавщицей в ликеро-водочном отделе, депутат улицы.

Незамужем. Имеет 5-летнего сына. Мечтает похудеть и встретить достойного мужчину, с которым создаст семью. Считает, что стройная фигура поможет ей в личных отношениях.

На телепроект пришла с весом 118 кг. Была участницей "розовой" команды. Мечтает похудеть до 60 кг. За 10 выпусков смогла избавиться от 23 кг. По условиям передачи, покинуть ее должен тот, кто за неделю сбросил меньший вес.

Поскольку на прошлой неделе Тарас Яцемирский из "желтой" команды нарушил график выбывания участников, на этой неделе покинуть проект должна женщина.

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Под угрозой оказалось участие в проекте Анны Богачевой из "красной" команды и Натальи Кириленко из "розовой". "Красные" сбросили на двоих 8 кг, а "розовые" - 4 кг. Участники проголосовали, что в проект остается Аня, а Наташа на 10-й неделе отправилась домой. Наталья примет участие в ток-шоу "Зважся!" 2 ноября в 22:00 и расскажет, удается ли ей худеть дома.

На 10-й неделе лагерь похудения посетили дети с лишним весом. Они тренировались и участвовали в конкурсах вместе с временными "родителями".

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