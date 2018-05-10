Сару Джессику Паркер жестоко затролили за ее внешность

Фото: Reuters

Звезда сериала "Секс и город" Сара Джессика Паркер поразила изменениями во внешности на балу костюмов Met Gala 2018. Саре исполнилось 53.

В сети поднялась волна троллинга из - за "старого" вида актрисы.

"Я единственный, кто расстроился, когда увидел Сару Джессику Паркер? Я люблю ее. И она мне напоминает, что я старею".

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"Сара Джессика Паркер выглядит на 89 лет ... Я люблю ее стиль и она всегда будет невероятной ... но , Боже , как - будто она никогда не пила воды или витаминов"

"Я думаю, что она невероятная, просто плохо вышла на этих фото", - пишут в сети.

Сама Джессика Паркер ранее рассказывала, что плохие комменты о ее внешности заставляют ее страдать физически.

"Однажды я прочитала статью о своих руках, будто они старые и я должна омолодить их. Я была в это время в авто и мне стало плохо, я даже хотела поехать к врачу. Но потом подумала:" Неужели люди так низко пали? " Я обожаю свои руки ", - комментирует Паркер.

На Бал костюмов Сара Джессика Паркер пришла в золотом платье от Dolce & Gabbana и головном уборе. В этом году бал имел католическую тематику. Звезда недавно снялась во втором сезоне сериала, который транслируется на HBO.