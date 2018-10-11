Шарлиз Терон в рубашке на голое тело поразила игривым образом

Актриса Шарлиз Терон снялась в откровенной фотосессии для ELLE в выпуске Women In Hollywood.

Терон позировала в легких рубашках без белья.

В интервью изданию призналась, что до сих пор боится, что будет уволена, когда участвует в новом проекте.

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"Каждый раз, когда начинаю работу, до сих пор боюсь, что меня уволят. Они узнают, что я невыносимая актриса. Они узнают, что я только лгунья", - говорит звезда "Монстра".

Терон воспитывает двоих приемных детей. Два года назад после длительных отношений ушла от актера Шона Пена.