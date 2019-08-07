Шарлиз Терон - 44 года: самые "горячие" обнаженные снимки знаменитости

Голливудской актрисе Шарлиз Терон сегодня, 7 августа, исполнилось 44 года.

За свою многолетнюю карьеру звезда американского кино неоднократно была номинирована на престижные премии в киноиндустрии, среди которых Оскар, Золотой глобус и другие награды.

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По случаю дня рождения знименитости, Gazeta.ua сделала подборку самых "горячих" снимков Терон.

В 16 лет Шарлиз Терон победила в отборочном конкурсе и получила годовой контракт с модельным агентством и переехала в Милан. Действие контракта закончилась, когда Терон была в Нью-Йорке, после чего она поступила в балетную школу Joffrey Ballet School. Однако травма колена заставила ее отказаться от карьеры балерины. Терон переехала в Лос-Анджелес, собираясь стать актрисой. Первой ролью в кино стала эпизодическая немая роль в фильме "Дети кукурузы 3".