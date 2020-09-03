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четверг, 03 сентября 2020 08:27

Самый дорогой актер мира с семьей победил коронавирус

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Самый дорогой актер мира с семьей победил коронавирус
Американский актер, продюсер и рестлер Дуэйн Джонсон рассказал, что вместе с семьей победил Covid-19. Фото: instagram.com/therock

Американский актер, продюсер и рестлер Дуэйн "Скала" Джонсон, которого уже второй год подряд признают самым высокооплачиваемым актером года, рассказал, что вместе с семьей победил Covid-19.

Вместе с женой Лорен Гашан и двумя дочерьми 2 и 4 лет, получили положительный результат теста на коронавирус около 3-х недель назад. Об этом он сообщил в Instagram.

По словам актера, у детей заболевание протекало легко, тогда как ему с Лорен в борьбе с недугом оказалось непросто.

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"Я могу сказать вам, что это было одно из самых тяжелых испытаний, которое нам приходилось переживать в семье. Я счастлив рассказать, что с нашей семьей все в порядке. Мы уже на другой стороне и больше не заразны", - рассказал Дуэйн .

Актер считает, что мог заразиться от близких друзей, а потому призывает других быть осторожными во время встреч с родными. Посоветовал носить маски и сдавать тест на Covid-19, прежде чем контактировать с другими.

Журнал Forbes назвал самых высокооплачиваемых актеров года. Рейтинг опубликовали 11 августа на сайте журнала. Представители Forbes считали заработанные деньги актеров из 1 июня 2019 по 1 июня 2020 года. Лидером рейтинга вновь стал американский актер Дуэйн Джонсон. В этом году он заработал $ 87,5 млн, что меньше на $1,9 млн, чем в прошлом году. Только за съемки в сериале "Красное уведомления" (Red Notice, 2020), который осенью выйдет на стриминговом сервисе Netflix, Джонсон получил $23,5 млн.

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Дата
03
сентября

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