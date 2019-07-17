Самый богатый мужчина мира Джефф Безос впервые показал свою любовницу

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Основатель компании Amazon 55-летний Джефф Безос, который занимает 1 место в Forbes, впервые показал новую девушку.

На мужском финале Уимблдонского турнира миллиардер появился с 49-летней телеведущей Лорен Санчез.

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Влюбленные даже выбрали одежду в одной цветовой гамме. Миллиардер надел голубую рубашку в белую полоску, темно-синий пиджак и галстук в тон. Его спутница выбрала сапфировую блузу с светлыми полосами и белый топ.

Издание Time создало рейтинг самых влиятельных людей в Интернете. Глянец оценивал конкурентов, рассматривая их глобальное влияние на социальные медиа и их общую способность управлять новостным контентом.