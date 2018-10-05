Самая высокооплачиваемая модель plus-size показала пышную фигуру в рекламе собственной линии белья

Самая богатая модель категории plus-size приняла участие в фотосессии посвященной рекламе собственной коллекции бренда Addition Elle.

На фото Эшли позирует в комплектах, демонстрируя аппетитные прелести. Фотосессия появилась после того, как модель выпустила свой подкаст Pretty Big Deal.

"Я имела много глубоким бесед со специалистами, которыми я восхищаюсь, поэтому решила заняться подкастами, чтобы каждый мог присоединиться и обсудить вопросы, имеющие значение для нас с людьми, которые знают это", - говорит Эшли Грэм.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Аппетитная красота: звезда американского "Мастер шефа" обнажила сексуальные прелести

"Когда я начала понимать, какую большую силу имеют слова, я подумала: я красивая и большая, поэтому сделаю красивое и большое дело".

Ранее модель украшала обложки Vogue, Harper's Bazaar, Glamour и Elle и уверяла, чтобы ее не называли моделью плюс-сайз. Свое первое интервью записала с Ким Кардашьян Вест.