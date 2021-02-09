Самая сексуальная журналистка страны продает интимные фото

Самая сексуальная журналистка Литвы Виктория Малисаускайте заработала огромную популярность и хорошие доходы благодаря эффектной внешности.

Красавица начинала карьеру в роли ринг-girl в различных соревнованиях по единоборствам, а ныне появляется в ринге как журналистка. Также Виктория любит экстремальные виды спорта и даже сама садится за руль мотоцикла.

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Виктория не стесняется продавать свои интимные фото на специализированном сайте за $26. И радует горячими фото пользователей Instagram.

Фото: instagram.com/torivikk

Чемпионка и рекордсменка мира по пауэрлифтингу, участница соревнований IFBB с бодифитнесу 22-летняя Кира Джейн Эстон разделась на камеру, чтобы немного заработать. Интимные фотографии залила на портал Onlyfans. Но хакеры слили пикантные снимки спортсменки в открытый доступ.