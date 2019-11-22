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пятница, 22 ноября 2019 15:30

"Самая сексуальная в Голливуде" Йоханссон празднует день рождения
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Автор: Instagram
  Скарлетт Йоханссон дважды называли "самой желанной женщиной мира" - в 2006 и 2013 годах
Скарлетт Йоханссон дважды называли "самой желанной женщиной мира" - в 2006 и 2013 годах

Звезда Голливуда Скарлетт Йоханссон 22 ноября празднует день рождения. Актрисе исполнилось 35 лет. За время своей карьеры американка успела сняться в десятках фильмах и знаменитых режиссеров. В этом году Йоханссон сияла на шумной премьере фантастической ленты "Мстители: Завершение".

Также актриса отметилась как одна из самых стильных и самых желанных женщин Голливуда. В 2013 году ее назвали "Самой сексуальной женщиной планеты" по версии журнала Esquire.

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В честь праздника актрисы издание Сегодня.Lifestyle подобрало сборник лучших образов Йоханссон:

Знаменитость на People's Choice Awards
Фото: vogue.ua
Необычный образ голливудская звезда продемонстрировала в наряде от Tom Ford
Блестящим платьем с открытой спиной актриса поразила на премьере фильма "Мстители: Завершение"
Блестящим платьем с открытой спиной актриса поразила на премьере фильма "Мстители: Завершение"
В платье от Celine Йоханссон побывала на церемонии премии Governors Awards 2019

Американская модель и актриса 44-летняя Ева Лонгория побывала на ежегодном мероприятии Global Gift Foundation в Мехико. Знаменитость порадовала поклонников потрясающим выходом.

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