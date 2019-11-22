"Самая сексуальная в Голливуде" Йоханссон празднует день рождения

Автор: Instagram Скарлетт Йоханссон дважды называли "самой желанной женщиной мира" - в 2006 и 2013 годах

Звезда Голливуда Скарлетт Йоханссон 22 ноября празднует день рождения. Актрисе исполнилось 35 лет. За время своей карьеры американка успела сняться в десятках фильмах и знаменитых режиссеров. В этом году Йоханссон сияла на шумной премьере фантастической ленты "Мстители: Завершение".

Также актриса отметилась как одна из самых стильных и самых желанных женщин Голливуда. В 2013 году ее назвали "Самой сексуальной женщиной планеты" по версии журнала Esquire.

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В честь праздника актрисы издание Сегодня.Lifestyle подобрало сборник лучших образов Йоханссон:

Фото: vogue.ua

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