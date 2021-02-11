Самая молодая миллиардерша мира появилась в объективе украинского фотографа

Фото: @sashasamsonova

Самая молодая миллиардерша мира 23-летняя Кайли Дженнер появилась с дочерью 3-летней Сторми в объективе фотографа из Украины Саши Самсоновой.

Снимки появились в Instagram.

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На фото Кайли с дочкой мило позировали на белом фоне. Для фотосессии Дженнер выбрала черное платье, босоножки и ожерелье. Сторми нарядили в черный комбинезон.

Съемку устроили накануне дня рождения Сторми.

Американская модель и миллиардерша 23-летняя Кайли Дженнер порадовала подписчиков горячими фотографиями, на которых продемонстрировала пышные формы.