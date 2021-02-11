 
Ексклюзивы
1/5
Высмеиваю символы романтической любви - художник
Высмеиваю символы романтической любви - художник
Просмотров: 504
"Волк убивает, чтобы выжить. Кремль - ради забавы ": РФ будет усиливать давление
"Волк убивает, чтобы выжить. Кремль - ради забавы ": РФ будет усиливать давление
Просмотров: 702
Бляха, буряты, кобеняк - создали игру, которая поможет понимать диалекты
Бляха, буряты, кобеняк - создали игру, которая поможет понимать диалекты
Просмотров: 360
Черные археологи в Украине: все, что нужно знать каждому
Черные археологи в Украине: все, что нужно знать каждому
Просмотров: 531
Доллар дешевеет: какая причина и сколько это будет продолжаться
Доллар дешевеет: какая причина и сколько это будет продолжаться
Просмотров: 1854
Отстали от России на 10 лет - ветеран АТО
Отстали от России на 10 лет - ветеран АТО
Просмотров: 1413
Образ Бандеры создала советская система, чтобы запугивать людей
Образ Бандеры создала советская система, чтобы запугивать людей
Просмотров: 1125
Хвижа та сніжниця - как словом метко охарактеризовать погоду
Хвижа та сніжниця - как словом метко охарактеризовать погоду
Просмотров: 279
Ткаченко должен выполнять закон, а не ретранслировать московские клише
Ткаченко должен выполнять закон, а не ретранслировать московские клише
Просмотров: 873
Плюсы и минусы электронных трудовых - мнение экспертов
Плюсы и минусы электронных трудовых - мнение экспертов
Просмотров: 639
Фото
Все фото
3
11
6
6
5
Самая молодая миллиардерша мира появилась в объективе украинского фотографа
Самая молодая миллиардерша мира появилась в объективе украинского фотографа
Австралийские сестры-серфингистки в бикини зажгли на пляже
Австралийские сестры-серфингистки в бикини зажгли на пляже
Даша Астафьева показала свою грудь с разных сторон
Даша Астафьева показала свою грудь с разных сторон
Польская фитнес-модель засветила аппетитные формы в крошечном бикини
Польская фитнес-модель засветила аппетитные формы в крошечном бикини
Звездные внуки и жены. Кто из политиков имеет родственников в шоу-бизнесе
Звездные внуки и жены. Кто из политиков имеет родственников в шоу-бизнесе
Видео
Все видео
Прикрыла обнаженную грудь рукой: Jerry Heil показала фигуру
Прикрыла обнаженную грудь рукой: Jerry Heil показала фигуру
Певица станцевала на столе и сожгла манекен
Певица станцевала на столе и сожгла манекен
Участница "Х-Фактора" выпустила дебютную песню
Участница "Х-Фактора" выпустила дебютную песню
"И так каждый год". Alyona Alyona рассказала, почему не может похудеть
"И так каждый год". Alyona Alyona рассказала, почему не может похудеть
Шоу за $7 млн: The Weeknd выступил на Супербоуле 2021 - видео
Шоу за $7 млн: The Weeknd выступил на Супербоуле 2021 - видео
Интервью
1/5
"Волк убивает, чтобы выжить. Кремль - ради забавы ": РФ будет усиливать давление
"Волк убивает, чтобы выжить. Кремль - ради забавы ": РФ будет усиливать давление
Просмотров: 702
Когда детям нужно начинать учить иностранный язык - советы специалиста
Когда детям нужно начинать учить иностранный язык - советы специалиста
Просмотров: 909
Отстали от России на 10 лет - ветеран АТО
Отстали от России на 10 лет - ветеран АТО
Просмотров: 1413
"У нас проблема не в автошколах, а в людях" - автоюрист объяснил нововведения при получении водительских удостоверений
"У нас проблема не в автошколах, а в людях" - автоюрист объяснил нововведения при получении водительских удостоверений
Просмотров: 639
Эксперт сравнил главных тренеров "Динамо" и "Шахтера"
Эксперт сравнил главных тренеров "Динамо" и "Шахтера"
Просмотров: 441
Колонка
Иван Столярчук
Иван Столярчук
09 февраля 2021
1 Просмотров: 1296
Допотопна мова
– Почему взрослые любят все старое? – вигукує 11-річний хлопець. Напросився до нас із племінниками пограти у вибивного. ...
четверг, 11 февраля 2021 12:26

Самая молодая миллиардерша мира появилась в объективе украинского фотографа
3

  Комментировать

Кайли Дженнер и дочь Сторми позировали для украинки Саши Самсоновой.
Фото: @sashasamsonova
Кайли Дженнер и дочь Сторми позировали для украинки Саши Самсоновой.
Кайли Дженнер и дочь Сторми позировали для украинки Саши Самсоновой.

Самая молодая миллиардерша мира 23-летняя Кайли Дженнер появилась с дочерью 3-летней Сторми в объективе фотографа из Украины Саши Самсоновой.

Снимки появились в Instagram.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Какая самая красивая? Сестры Кардашьян щеголяют аппетитными формами в бикини

На фото Кайли с дочкой мило позировали на белом фоне. Для фотосессии Дженнер выбрала черное платье, босоножки и ожерелье. Сторми нарядили в черный комбинезон.

Съемку устроили накануне дня рождения Сторми.

Американская модель и миллиардерша 23-летняя Кайли Дженнер порадовала подписчиков горячими фотографиями, на которых продемонстрировала пышные формы.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Самая молодая миллиардерша мира появилась в объективе украинского фотографа». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
11
февраля

Родился основатель электрической лампочки и телефона

Кремль начал поставлять ресурсы стране-агрессору

Ведущую партию возглавила новая лидерка

Грабитель убил сестру писателя

Самое читаемое
&quot;Мисс идеальная грудь&quot; сняли обнаженной в бассейне
"Мисс идеальная грудь" сняли обнаженной в бассейне
5
 Просмотров: 76459
Звезда Instagram едва прикрыла голое тело необычным мини-платьем
Звезда Instagram едва прикрыла голое тело необычным мини-платьем
10
 Просмотров: 33921
Польская фитнес-модель засветила аппетитные формы в крошечном бикини
Польская фитнес-модель засветила аппетитные формы в крошечном бикини
6
 Просмотров: 21294
Даша Астафьева показала свою грудь с разных сторон
Даша Астафьева показала свою грудь с разных сторон
6
 Просмотров: 21177
Порноактриса назвала секс с Трампом худшим в ее жизни
Порноактриса назвала секс с Трампом худшим в ее жизни 1 Просмотров: 18882
Знаменитости
Австралийские сестры-серфингистки в бикини зажгли на пляже
Австралийские сестры-серфингистки в бикини зажгли на пляже
11
 Просмотров: 3132
Даша Астафьева показала свою грудь с разных сторон
Даша Астафьева показала свою грудь с разных сторон
6
 Просмотров: 21087
Польская фитнес-модель засветила аппетитные формы в крошечном бикини
Польская фитнес-модель засветила аппетитные формы в крошечном бикини
6
 Просмотров: 21258
Звездные внуки и жены. Кто из политиков имеет родственников в шоу-бизнесе
Звездные внуки и жены. Кто из политиков имеет родственников в шоу-бизнесе
5
 Просмотров: 1575
Любовь прошла 5 звездных пар, которые остались друзьями после развода
Любовь прошла 5 звездных пар, которые остались друзьями после развода
6
 Просмотров: 1188
Больше всего комментируют
11
Против Порошенко закрыли уголовное дело
5
Перемирия на Донбассе больше нет - Кравчук
3
Налог на Google. За что Украине будут платить Facebook и Netflix
1
Допотопна мова
1
Экс-тренер "Динамо" возглавит аутсайдера первой лиги
Голосов: 42478
Голосование Кого с украинских женщин-политиков назвете "иконой стиля"?
  • Юлия Тимошенко
  • Ганна Герман
  • Таисия Повалий
  • Ирина Фарион
  • Леся Оробец
  • Мария Матиос
  • Ольга Богомолец
Просмотреть