Самая молодая миллиардерша мира появилась в объективе украинского фотографа

Самая молодая миллиардерша мира 23-летняя Кайли Дженнер появилась с дочерью 3-летней Сторми в объективе фотографа из Украины Саши Самсоновой.
Снимки появились в Instagram.
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На фото Кайли с дочкой мило позировали на белом фоне. Для фотосессии Дженнер выбрала черное платье, босоножки и ожерелье. Сторми нарядили в черный комбинезон.
Съемку устроили накануне дня рождения Сторми.
Американская модель и миллиардерша 23-летняя Кайли Дженнер порадовала подписчиков горячими фотографиями, на которых продемонстрировала пышные формы.
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