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"Самая лучшая модель мира" - 41-летняя Летиция Каста показала откровенные фото в сети
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Летиция Каста снялась в откровенной фотосессии
Фото: @laetitiacasta
Летиция Каста снялась в откровенной фотосессии
Летиция Каста снялась в откровенной фотосессии
Летиция Каста снялась в откровенной фотосессии
Летиция Каста снялась в откровенной фотосессии

Французская модель 42-летняя Летиция Каста снялась в откровенной фотосессии в соблазнительных образах.

Снимки для журнала Elle France знаменитость опубликовала в Instagram.

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Каста позировала перед камерой фотографа Блэр Гетц в сексуальных нарядах.

Сторонников модели поразило ее стройная фигура.

"Вы лучшая модель мира", "богиня", "такая женственная", "выглядите на 18 лет", "очень аппетитно".

Недавно модель и актриса Летиция Каста, бывший "ангел" Victoria's Secret, снялась для глянца обнаженной.

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