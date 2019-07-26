"Самая лучшая модель мира" - 41-летняя Летиция Каста показала откровенные фото в сети

Фото: @laetitiacasta

Французская модель 42-летняя Летиция Каста снялась в откровенной фотосессии в соблазнительных образах.

Снимки для журнала Elle France знаменитость опубликовала в Instagram.

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Каста позировала перед камерой фотографа Блэр Гетц в сексуальных нарядах.

Сторонников модели поразило ее стройная фигура.

"Вы лучшая модель мира", "богиня", "такая женственная", "выглядите на 18 лет", "очень аппетитно".

Недавно модель и актриса Летиция Каста, бывший "ангел" Victoria's Secret, снялась для глянца обнаженной.