Самая красивая женщина мира продает свой пентхаус за $6,5 млн

Американская топ-модель палестинского происхождения 24-летняя Белла Хадид продает собственный пентхаус в 6-этажном доме за $6,5 млн. Ее квартира расположена в американском Нью-Йорке - в районе Сохо на Манхэттене.

Площадь пентхауса составляет 238 кв. м. В нем есть гостиная, кухня, обеденная зона, офисное помещение, 2 ванные комнаты и 2 спальни. Также есть собственная летняя терраса на крыше. Об этом сообщает издание justjared.

Фото: Corcoran

Американская топ-модель 24-летняя Белла Хадид, которую признали самой красивой женщиной в мире, порадовала поклонников снимками в бикини. Пикантные фото сделаны в ванной комнате. Звезда в синем бикини позирует перед зеркалом, демонстрируя красивый загар и стройную фигуру.