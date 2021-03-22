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понедельник, 22 марта 2021 16:56

Самая красивая женщина мира продает свой пентхаус за $6,5 млн
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Американская топ-модель палестинского происхождения 24-летняя Белла Хадид продает собственный пентхаус в 6-этажном доме за $6,5 млн. Ее квартира расположена в американском Нью-Йорке - в районе Сохо на Манхэттене.

Площадь пентхауса составляет 238 кв. м. В нем есть гостиная, кухня, обеденная зона, офисное помещение, 2 ванные комнаты и 2 спальни. Также есть собственная летняя терраса на крыше. Об этом сообщает издание justjared.

Летняя терраса пентхауса, который продает модель Белла Хадид
Фото: Corcoran
Летняя терраса пентхауса, который продает модель Белла Хадид
Комнаты в пентхаусе, который продает модель Белла Хадид
Комнаты в пентхаусе, который продает модель Белла Хадид
Комнаты в пентхаусе, который продает модель Белла Хадид

Американская топ-модель 24-летняя Белла Хадид, которую признали самой красивой женщиной в мире, порадовала поклонников снимками в бикини. Пикантные фото сделаны в ванной комнате. Звезда в синем бикини позирует перед зеркалом, демонстрируя красивый загар и стройную фигуру.

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