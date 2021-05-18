Самая известная модель Европы засветилась на крутом байке в Киеве

Фото: Instagram.сom/tinakunake

Французская модель и супруга актера Венсана Касселя 24-летняя Тина Кунаки снимается в рекламе в Киеве.

На своей странице в Instagram она запостила фотографии с модной фотосъемки.

Кунаки позировала за рулем спортивного мотоцикла на фоне киевских каштанов. В кадре модель одета в черные кожаные штаны и блузу с объемными рукавами. Для фотосессии Тине выпрямили ее вьющиеся волосы.

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Французская модель Тина Кунаки замужем за актером Венсаном Касселем. Она поженились в августе 2018-го. Через год у супругов родилась дочь Амазони.