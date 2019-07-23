 
Ексклюзивы
1/5
Зеленский напоминает раннего Путина - Евгения Чуприна
Зеленский напоминает раннего Путина - Евгения Чуприна
Просмотров: 2205
Тактика "Сделаем их еще раз" сработала - эксперт о выборах в ВР
Тактика "Сделаем их еще раз" сработала - эксперт о выборах в ВР
2 Просмотров: 666
"Станут послушным безголовым большинством" - эксперт про "Слугу народа" в парламенте
"Станут послушным безголовым большинством" - эксперт про "Слугу народа" в парламенте
2 Просмотров: 1108
"Игнорируют голосования, потому что не видят перемен" - на выборы пришли 6 человек
"Игнорируют голосования, потому что не видят перемен" - на выборы пришли 6 человек
1 Просмотров: 1584
"Большие деньги найдут способ достичь мира" - у Зеленского озвучили новую стратегию Донбасса
"Большие деньги найдут способ достичь мира" - у Зеленского озвучили новую стратегию Донбасса
11 Просмотров: 5589
Без Тимошенко и Палицы - "Слуга народа" имеет список кандидатов на пост премьера
Без Тимошенко и Палицы - "Слуга народа" имеет список кандидатов на пост премьера
5 Просмотров: 7659
В "Голосе" рассказали, с кем могут пойти на коалицию
В "Голосе" рассказали, с кем могут пойти на коалицию
1 Просмотров: 3231
"Слуга народа" готовит коалиционное соглашение: назвали главные пункты
"Слуга народа" готовит коалиционное соглашение: назвали главные пункты
1 Просмотров: 17011
В штабе Вакарчука угощают салями и креветками
В штабе Вакарчука угощают салями и креветками
Просмотров: 3330
Гендиректор "1+1" ответил на слухи о назначении на должность главы КГГА
Гендиректор "1+1" ответил на слухи о назначении на должность главы КГГА
Просмотров: 594
Фото
Все фото
4
4
4
3
5
Самая богатая девушка мира 21-летняя Кайли Дженнер снялась обнаженной в соблазнительном фотосете
Самая богатая девушка мира 21-летняя Кайли Дженнер снялась обнаженной в соблазнительном фотосете
Светлана Лобода позировала в микро-бикини на яхте
Светлана Лобода позировала в микро-бикини на яхте
&quot;Сплошной секс&quot; - 40-летняя Гайтана показала стройное тело в сети
"Сплошной секс" - 40-летняя Гайтана показала стройное тело в сети
&quot;Украинская Шарлиз Терон&quot; - аппетитная Настя Каменских засветила фигуру в соблазнительной фотосессии
"Украинская Шарлиз Терон" - аппетитная Настя Каменских засветила фигуру в соблазнительной фотосессии
Дэвид Бекхэм похвастался идеальным торсом на отдыхе
Дэвид Бекхэм похвастался идеальным торсом на отдыхе
Видео
Все видео
Фашисты, ждите реванша: таксист набросился на Янину Соколову
Фашисты, ждите реванша: таксист набросился на Янину Соколову
Соблазнительное белье и голышом в ванной: Каменских и Потап откровенно рассказали о своих чувствах
Соблазнительное белье и голышом в ванной: Каменских и Потап откровенно рассказали о своих чувствах
Вернулись на мусоровозе: группа "Грибы" взорвала сеть новым треком
Вернулись на мусоровозе: группа "Грибы" взорвала сеть новым треком
"Кандидат в депутаты П.И. Здун" - украинский комик высмеял выборы в Раду
"Кандидат в депутаты П.И. Здун" - украинский комик высмеял выборы в Раду
Иван Дорн впервые показал 5-летнюю дочь публике
Иван Дорн впервые показал 5-летнюю дочь публике
Интервью
1/5
"Засеять" округ будет очень и очень сложно - нардеп про Избирательный кодекс
"Засеять" округ будет очень и очень сложно - нардеп про Избирательный кодекс
1 Просмотров: 855
"Ни депутаты, ни министры ни дня не работали на государство. Надо поменять всех" - Ростислав Мельник
"Ни депутаты, ни министры ни дня не работали на государство. Надо поменять всех" - Ростислав Мельник
2 Просмотров: 2214
"Сейчас из Донбасса в основном едут в поисках лучшей жизни, как гастарбайтеры"
"Сейчас из Донбасса в основном едут в поисках лучшей жизни, как гастарбайтеры"
Просмотров: 1062
Политическую рекламу в телевизоре, на радио и бордах надо запретить
Политическую рекламу в телевизоре, на радио и бордах надо запретить
Просмотров: 594
О Борщаговке, Зе!Команде и конкурентов - народный ревизор Николай Тищенко дал первое политическое интервью
О Борщаговке, Зе!Команде и конкурентов - народный ревизор Николай Тищенко дал первое политическое интервью
3 Просмотров: 2781
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
22 июля 2019
Просмотров: 801
Усі коти на світі
— Вам із Миколою на годину роботи, — жінка переконує їхати до тестя в село Лісове. — Про все вже домовлено. Як спаде роса ...
вторник, 23 июля 2019 13:27

Самая богатая девушка мира 21-летняя Кайли Дженнер снялась обнаженной в соблазнительном фотосете
4

  Комментировать

Кайли Дженнер снялась в рекламной кампании собственного бренда
Фото: @kyliejenner
Кайли Дженнер снялась в рекламной кампании собственного бренда
Кайли Дженнер снялась в рекламной кампании собственного бренда
Кайли Дженнер снялась в рекламной кампании собственного бренда

Американская модель и самая молодая миллиардерша в мире 21-летняя Кайли Дженнер ошеломила сеть обнаженными снимками.

Фото, которые звезда сделала для рекламной кампании своего бренда косметики Kylie Skin, опубликовала в Instagram.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Кайли Дженнер подразнила сеть сексуальными снимками в микро-бикини

На снимках Кайли позировала почти обнаженной. На ее теле было только прозрачное боди-сетка, которое не прикрывало интимные части тела. Соблазнительный образ Дженнер довершает минимальный макияж.

Подписчики Кайли, которых уже 141 млн, засыпали комплиментами аппетитную фигуру девушки.

"Невероятные формы", "чрезвычайно красивая", "мое сердце разбила твоя красота", "какая же ты горячая".

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Sasha Samsonova (@sashasamsonova)

Американская бизнесвумен Кайли Дженнер похвасталась роскошной фигурой в бикини.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Самая богатая девушка мира 21-летняя Кайли Дженнер снялась обнаженной в соблазнительном фотосете». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
23
июля

Космонавты увидели таинственные явления на Венере

Запретили иностранную музыку

Умер автор первого украинского словаря

"Динамо" одержало самую крупную победу в еврокубках

В столицу ввели 100 танков

Самое читаемое
&quot;Не попадаю в Раду, но попадаю туда, где вам не бывать&quot; - в сети смеются с выборов
"Не попадаю в Раду, но попадаю туда, где вам не бывать" - в сети смеются с выборов
16
 Просмотров: 43076
Календарь Pirelli: обнаженные женские тела, которые вызывают желание
Календарь Pirelli: обнаженные женские тела, которые вызывают желание
25
 Просмотров: 40761
Не понимала ни слова на украинском - сеть возмутила история с русскоязычным ребенком
Не понимала ни слова на украинском - сеть возмутила история с русскоязычным ребенком 5 Просмотров: 35379
БДСМ-маски и голая грудь: Ирина Шейк и Адриана Лима обнажились для пикантной съемки
БДСМ-маски и голая грудь: Ирина Шейк и Адриана Лима обнажились для пикантной съемки
9
 Просмотров: 35375
Как выглядели люди в древности - реконструкция
Как выглядели люди в древности - реконструкция
11
 Просмотров: 35165
Знаменитости
Фашисты, ждите реванша: таксист набросился на Янину Соколову
Фашисты, ждите реванша: таксист набросился на Янину Соколову
 1 Просмотров: 396
Светлана Лобода позировала в микро-бикини на яхте
Светлана Лобода позировала в микро-бикини на яхте
4
 Просмотров: 1710
Рассекретили имена первых участников шоу "Танцы со звездами"
Рассекретили имена первых участников шоу "Танцы со звездами" Просмотров: 405
"Сплошной секс" - 40-летняя Гайтана показала стройное тело в сети
"Сплошной секс" - 40-летняя Гайтана показала стройное тело в сети
4
 Просмотров: 2493
"Украинская Шарлиз Терон" - аппетитная Настя Каменских засветила фигуру в соблазнительной фотосессии
"Украинская Шарлиз Терон" - аппетитная Настя Каменских засветила фигуру в соблазнительной фотосессии
3
 Просмотров: 4888
Больше всего комментируют
16
"Я проголосовал за ЕС и НАТО" - Порошенко
11
"Большие деньги найдут способ достичь мира" - у Зеленского озвучили новую стратегию Донбасса
5
Без Тимошенко и Палицы - "Слуга народа" имеет список кандидатов на пост премьера
5
Не понимала ни слова на украинском - сеть возмутила история с русскоязычным ребенком
3
СБУ заморозила проект "АрселорМиттал Кривой Рог" на $150 млн
Голосов: 36448
Голосование Кого с украинских женщин-политиков назвете "иконой стиля"?
  • Юлия Тимошенко
  • Ганна Герман
  • Таисия Повалий
  • Ирина Фарион
  • Леся Оробец
  • Мария Матиос
  • Ольга Богомолец
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua