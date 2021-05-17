"Сам шил свадебное платье". Как развивались отношения Андре Тана и его жены

 
Ексклюзивы
1/5
Клубника подешевеет до 60 грн: каким будет урожай ягод и фруктов в этом году
Клубника подешевеет до 60 грн: каким будет урожай ягод и фруктов в этом году
Просмотров: 297
"Медведчука - на нары. Рабинович - неадекват, Кива - наркоман": неделя в цитатах от Gazeta.ua
"Медведчука - на нары. Рабинович - неадекват, Кива - наркоман": неделя в цитатах от Gazeta.ua
Просмотров: 981
Лучше бы этих ветеранов не было" - как в Киеве выбирали непокоренных
Лучше бы этих ветеранов не было" - как в Киеве выбирали непокоренных
Просмотров: 1530
"Костя был очень интеллигентным. А Вова постоянно шутил" - попрощались с погибшими телевизионщиками
"Костя был очень интеллигентным. А Вова постоянно шутил" - попрощались с погибшими телевизионщиками
1 Просмотров: 4770
Медведчука не посадят - украинцы об аресте кума Путина
Медведчука не посадят - украинцы об аресте кума Путина
1 Просмотров: 882
Зеленский хочет на второй срок - политолог
Зеленский хочет на второй срок - политолог
1 Просмотров: 531
Как спасают сердце - уникальные фото с операционной
Как спасают сердце - уникальные фото с операционной
Просмотров: 729
Сейчас Медведчук унижен, при Порошенко он был на мази - бывший нардеп
Сейчас Медведчук унижен, при Порошенко он был на мази - бывший нардеп
Просмотров: 774
За последствия нападения должен отвечать нападавший, а не жертва - адвокат
За последствия нападения должен отвечать нападавший, а не жертва - адвокат
Просмотров: 576
Почти лето. Где будет теплее всего - прогноз погоды на неделю
Почти лето. Где будет теплее всего - прогноз погоды на неделю
Просмотров: 792
Фото
Все фото
5
6
4
3
3
&quot;Скажут, что я разлучница&quot; - Цибульская прокомментировала развод Дзидзьо
"Скажут, что я разлучница" - Цибульская прокомментировала развод Дзидзьо
Объявили победительницу &quot;Мисс Вселенная-2021&quot;
Объявили победительницу "Мисс Вселенная-2021"
Британская модель показала соблазнительные формы в пляжном наряде
Британская модель показала соблазнительные формы в пляжном наряде
Каменских едва удержала пышную грудь в тесном бикини
Каменских едва удержала пышную грудь в тесном бикини
Внучка Ротару захватила элегантным образом
Внучка Ротару захватила элегантным образом
Видео
Все видео
Звезда сериала "Школа" намекнула на роман с Позитивом
Звезда сериала "Школа" намекнула на роман с Позитивом
Андре Тан ошарашил новостью о разводе
Андре Тан ошарашил новостью о разводе
Руслана на "Евровидении-2004" угощала водкой и салом
Руслана на "Евровидении-2004" угощала водкой и салом
Экс-участница "Голосу країни" показала историю любви художника и его музы в клипе
Экс-участница "Голосу країни" показала историю любви художника и его музы в клипе
Певица предстала в образе Мавки из произведения Леси Украинки
Певица предстала в образе Мавки из произведения Леси Украинки
Интервью
1/5
Клубника подешевеет до 60 грн: каким будет урожай ягод и фруктов в этом году
Клубника подешевеет до 60 грн: каким будет урожай ягод и фруктов в этом году
Просмотров: 288
Коломойский и Фирташ продолжат игру. Остальные олигархи согласятся выйти из политики - эксперт
Коломойский и Фирташ продолжат игру. Остальные олигархи согласятся выйти из политики - эксперт
Просмотров: 936
"Железный купол" не убережет Украину от российских "Градов" - эксперт
"Железный купол" не убережет Украину от российских "Градов" - эксперт
1 Просмотров: 828
За укрывание еврея могли расстрелять и закопать во дворе - историк
За укрывание еврея могли расстрелять и закопать во дворе - историк
Просмотров: 441
За последствия нападения должен отвечать нападавший, а не жертва - адвокат
За последствия нападения должен отвечать нападавший, а не жертва - адвокат
Просмотров: 576
Колонка
Анна Усік
Анна Усік
16 мая 2021
Просмотров: 666
Сховок у Леніні
– 20 гривень за книжку – хіба це гроші? – говорить кум Олег. За 12 тисяч гривень купує бібліотеку на 600 книжок. Оголошення знайшов ...
понедельник, 17 мая 2021 15:07

"Сам шил свадебное платье". Как развивались отношения Андре Тана и его жены

  Комментировать

Дизайнер Андре Тан, настоящее имя которого Андрей Тищенко, объявил о разводе с женой Алиной Харечко. Пара провела в браке около девяти лет.

Автор: instagram.com/andre_tan_official
  Андре Тан расстался с любимой Алиной Харечко после девяти лет брака
Андре Тан расстался с любимой Алиной Харечко после девяти лет брака

Мужчина отметил, что почти год не живет с Харечко. При разводе он оставил жене все их имущество: большой дом и даже приобрел для экс-влюбленной автомобиль.

"Я очень уважаю бывшую жену Алину, потому что она мне родила дочь Софию. Мы начинали с дружбы и закончили дружбой. Начались ссоры, потому что она запустила свою линию одежды, и я начал ей рекомендовать, что и как лучше сделать. Она сказала, что хочет сам делать свои ошибки. И именно на фоне работы возникало очень много ссор", - рассказал дизайнер.

Gazeta.ua рассказывает, как развивались отношения Андре Тана и его бывшей.

Дизайнер в одном из интервью признался, что пара поддерживала дружеские отношения на протяжении трех лет. После этого они встречались полтора года. Впоследствии решили пожениться. Пара расписалась в Киеве, а свадьбу тайно отпраздновала на Мальдивских островах в ноябре 2012-го.

"Мы убежали от всех", - отметил он. Родные и друзья супругов не присутствовали на свадьбе.

После медового месяца Тан заявил о браке журналистам и отметил, что любимая - личность неизвестна.

"То есть как, она известна в своих кругах: занимается маркетингом", - добавил мужчина.

Избранница дизайнера оказалась директором Be First Marketing School и владелицей рекламного агентства.

Автор: instagram.com/andre_tan_official
  Андре Тан расстался с любимой Алиной Харечко после девяти лет брака
Андре Тан расстался с любимой Алиной Харечко после девяти лет брака

Тан признавался, что свадебное платье шил для своей невесты сам.

"Я привез рулон кружева Dolce&Gabbana из Италии. Платье свадебное весила около 12-15 килограммов. И на самом деле было сильное удивление, когда Алина вроде как бежала по океану, и оно (платье, - Gazeta.ua) намокло и просто с нее спадало", - вспомнил он.

Дизайнер надел смокинг того же бренда.

"Поэтому я всегда шучу, что у нас на свадьбе свидетелями были Дольче и Габбана", - добавил мужчина.

В Украине супруги не повторяли свадьбу. Тан отмечал, что для него "это было принципиально важно, чтобы все было совсем иначе".

Два с половиной года после бракосочетания у пары родилась дочь София. Дизайнер иногда рассказывает о ней журналистам и делится секретами воспитания.

"Самое главное - ценности, которые ты прививаешь ребенку. Мы с Алиной договорились, что не даем Софии смотреть телевизор, она вообще не смотрит мультфильмов, только 20 минут утром во время завтрака. Весь мир он познает благодаря книгам. Я могу похвастаться обширной библиотекой детских книг , потому что каждый месяц ей покупаю около 30 изданий. Некоторые книги мы перечитываем по 4-5 раз, и я уже говорю: "Соня, ну опять эту книгу? Я уже ее наизусть знаю". Именно благодаря этому у нее прекрасный язык", - поделился в одном из интервью Тан.

2019 года Харечко создала собственный бренд Home Wings, в ассортименте которого пижамы для сна и прогулок по городу, домашние костюмы, пледы и аксессуары для дома. По словам дизайнера, именно амбиции жены в сфере моды стали причиной разрыва отношений. После развода Тан оставил жене дом на 500 кв. м, приобрел авто для нее и ежемесячно платит значительные алименты.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Скажут, что я разлучница" - Цибульская прокомментировала развод Дзидзьо

"Уже прошло более чем полгода, и мы нормально общаемся", - заявил модельер.

Украинский дизайнер Андре Тан развелся с женой Алиной Харченко. В браке они прожили девять лет. Причиной развода он назвал дизайнерские амбиции бывшей жены.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Сам шил свадебное платье". Как развивались отношения Андре Тана и его жены». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
17
мая

Кенгирское восстание подавляли танками

Церкви заставили передавать имущество государству

От повышенного давления страдает треть украинцев

Заявили про бой Владимира Кличко в Москве

Арестовали учителя, который спас 200 детей

Создали пулемет

Под Харьковом началась наступательная операция

Презентовали всемирную паутину WWW

Самое читаемое
Британская модель показала соблазнительные формы в пляжном наряде
Британская модель показала соблазнительные формы в пляжном наряде
4
 Просмотров: 9648
Гороскоп на 17-23 мая: почему эта неделя станет такой удивительной
Гороскоп на 17-23 мая: почему эта неделя станет такой удивительной
 Просмотров: 7011
&quot;Костя был очень интеллигентным. А Вова постоянно шутил&quot; - попрощались с погибшими телевизионщиками
"Костя был очень интеллигентным. А Вова постоянно шутил" - попрощались с погибшими телевизионщиками
22
 1 Просмотров: 4770
Гороскоп на 16 мая: назвали 4 наиболее эгоистичные знаки
Гороскоп на 16 мая: назвали 4 наиболее эгоистичные знаки
 Просмотров: 4518
Гороскоп на 17 мая: какие знаки этот день будет кормить весь год
Гороскоп на 17 мая: какие знаки этот день будет кормить весь год
 Просмотров: 4356
Знаменитости
Регина Тодоренко рассказала, как после родов похудела на 20 кг
Регина Тодоренко рассказала, как после родов похудела на 20 кг Просмотров: 315
"Скажут, что я разлучница" - Цибульская прокомментировала развод Дзидзьо
"Скажут, что я разлучница" - Цибульская прокомментировала развод Дзидзьо
5
 Просмотров: 2088
"Разве флирт называют обманом?" - Тина Кароль о романе с Даном Баланом
"Разве флирт называют обманом?" - Тина Кароль о романе с Даном Баланом Просмотров: 216
Объявили победительницу "Мисс Вселенная-2021"
Объявили победительницу "Мисс Вселенная-2021"
6
 Просмотров: 2160
"Евровидение-2021": у члена делегации обнаружили коронавирус
"Евровидение-2021": у члена делегации обнаружили коронавирус Просмотров: 243
Больше всего комментируют
18
Путин отомстит за кума - экс-генпрокурор
7
Неубедительно: Рябошапка удивился, по которым статьям обвиняют Медведчука
4
В Зеленского готовят большую пресс-конференцию
4
В МИД прокомментировали перспективу вступления Украины в НАТО
2
Какую зарплату готовы платить работодатели - исследование
Голосов: 43047
Голосование Кого с украинских женщин-политиков назвете "иконой стиля"?
  • Юлия Тимошенко
  • Ганна Герман
  • Таисия Повалий
  • Ирина Фарион
  • Леся Оробец
  • Мария Матиос
  • Ольга Богомолец
Просмотреть