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четверг, 10 декабря 2020 14:02

Шабанов без штанов, а Dj Nana в шпагате. Как звезды зажгли на юмористическом шоу
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Украинские звезды в программе "Хто зверху?" в каждом раунде могут оригинально себя проявить или пошутить, рассказать неизвестные личные факты или продемонстрировать скрытые умения.

По правилам, в традиционном 7-м раунде шоу, которое идет на "Новому каналі", - "Стеклянная доска" - нужно продержаться 60 сек. и при этом отвечать на вопросы. Большинство гостей студии сосредотачиваются именно на интеллектуальном задании. Мужчины часто снимают футболки, чтобы лучше приклеиться торсом к доске.

В десятом сезоне шоу ведущий Андрей Шабанов снял перед испытанием штаны. И сделал это не впервые в истории шоу.

Во время раунда "Стеклянная доска" стало очень жарко
Фото: предоставлено пресс-службой "Нового каналу"
Во время раунда "Стеклянная доска" стало очень жарко
Во время раунда "Стеклянная доска" стало очень жарко
Во время раунда "Стеклянная доска" стало очень жарко

"Я снимаю штаны не для того, чтобы "хайпануть" или показать свое белье или пятую точку зрителям. Доска - скользкая. Поэтому я снимаю штаны, чтобы сцепление моего тела с ней было сильнее. На этот раз на шоу вообще все было идеально. Доска стояла почти под 90°, а я все равно на ней был и не сползал. Это свидетельствует о том, что моя концепция работает", - объясняет Шабанов.

Представительница женской команды DJ Nana сняла пиджак и в одном топе и велосипедках уселась на доске в шпагате.

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"В конкурсе "Стеклянная доска" я участвовала в третий раз. Решила сделать этот раз на продольном правом шпагате. Было несложно. Конечно, это необычный шпагат, так как поверхность меняла угол. Но было интересно, справлюсь ли я. Конечно, сомнений было не так много, ведь я родилась в поперечном шпагате. Садиться на него научилась в раннем детстве, когда еще не умела ходить", - говорит она.

В очередном выпуске 10-го сезона шоу "Хто зверху?" искали ответы на различные вопросы. Сколько процентов женщин представляли своих руководителей в сексуальных фантазиях, сколько процентов мужчин считают нормальным, что девушка зарабатывает больше и многие другие - узнавали участники шоу, которое показывает "Новий канал".

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