 
Ексклюзивы
1/5
"Мой последний твит на русском" - сети массово переходят на украинский язык
"Мой последний твит на русском" - сети массово переходят на украинский язык
Просмотров: 2313
Государственный заговор и необычная дружба зверей – премьеры фильмов, которые нельзя пропустить
Государственный заговор и необычная дружба зверей – премьеры фильмов, которые нельзя пропустить
Просмотров: 189
"Нацист и террорист" - соцсети реагируют на заявления Путина
"Нацист и террорист" - соцсети реагируют на заявления Путина
1 Просмотров: 10027
"Путин пытается поднять ставки" – почему в РФ хотят признать так называемые ЛДНР
"Путин пытается поднять ставки" – почему в РФ хотят признать так называемые ЛДНР
Просмотров: 2278
"Путину дают последний шанс" – почему Запад ждет с введением санкций
"Путину дают последний шанс" – почему Запад ждет с введением санкций
Просмотров: 3807
"Европа хочет избежать войны. Важно, чтобы это было не за счет Украины" - экс-глава МИД
"Европа хочет избежать войны. Важно, чтобы это было не за счет Украины" - экс-глава МИД
Просмотров: 837
"Армию Украины не просто победить. Гражданские могут присоединиться к партизанской войне" - что пишет о нас мировая пресса
"Армию Украины не просто победить. Гражданские могут присоединиться к партизанской войне" - что пишет о нас мировая пресса
Просмотров: 1719
"Это наш код" - звезды, политики и церковь поздравляют с Днем украинского языка
"Это наш код" - звезды, политики и церковь поздравляют с Днем украинского языка
Просмотров: 513
Майдан не вел нас в рай, но указал путь сквозь ад
Майдан не вел нас в рай, но указал путь сквозь ад
Просмотров: 1287
"Преемник Путина не отдаст Крым" – Казарин
"Преемник Путина не отдаст Крым" – Казарин
1 Просмотров: 1368
Фото
Все фото
8
5
5
5
5
С розовыми волосами, спущенными брюками и рыбацкими сетями: сын Бекхэмов снялся в экстремальном фотосете
С розовыми волосами, спущенными брюками и рыбацкими сетями: сын Бекхэмов снялся в экстремальном фотосете
&quot;Просили по 1-2 тыс. грн&quot; - жених Тринчер признался, сколько заплатил людям за тату с ее лицом
"Просили по 1-2 тыс. грн" - жених Тринчер признался, сколько заплатил людям за тату с ее лицом
Танцовщица, визажистка и &quot;Мисс Украина&quot;: назвали участниц, которые будут бороться за сердце &quot;Холостяка&quot;
Танцовщица, визажистка и "Мисс Украина": назвали участниц, которые будут бороться за сердце "Холостяка"
&quot;Поцелуй с любовником&quot; - Сумская показала фото 31-летней давности
"Поцелуй с любовником" - Сумская показала фото 31-летней давности
&quot;Это стало безумием&quot; - Кортни Кокс откровенно призналась в зависимости от уколов красоты
"Это стало безумием" - Кортни Кокс откровенно призналась в зависимости от уколов красоты
Видео
Все видео
"Вы можете выбирать" - солист "Антитіл" пошагово рассказал, как вступить в ряды теробороны
"Вы можете выбирать" - солист "Антитіл" пошагово рассказал, как вступить в ряды теробороны
"Хочу к тебе на концерт" - Кошевой похвастался талантом старшей дочери
"Хочу к тебе на концерт" - Кошевой похвастался талантом старшей дочери
Курту Кобейну могло бы исполниться 55: малоизвестные факты и популярные песни музыканта
Курту Кобейну могло бы исполниться 55: малоизвестные факты и популярные песни музыканта
"Слишком интимно" - Кароль шокировала поклонников откровенным образом на "Песни года"
"Слишком интимно" - Кароль шокировала поклонников откровенным образом на "Песни года"
Украинские звезды начали записываться в терроборону
Украинские звезды начали записываться в терроборону
Интервью
1/5
"Минск уже уничтожен. Есть угроза полноценной войны" – Борислав Береза
"Минск уже уничтожен. Есть угроза полноценной войны" – Борислав Береза
2 Просмотров: 1107
"Круче фамилии просто не существует": певица, бандуристка Марина Круть празднует день рождения
"Круче фамилии просто не существует": певица, бандуристка Марина Круть празднует день рождения
Просмотров: 675
"За Украину не нужно хотеть умирать – за нее нужно быть готовым убить" – Антин Мухарский"
"За Украину не нужно хотеть умирать – за нее нужно быть готовым убить" – Антин Мухарский"
1 Просмотров: 2088
"Дела Майдана продавали. Доказательства уничтожали" – сын Героя Небесной сотни
"Дела Майдана продавали. Доказательства уничтожали" – сын Героя Небесной сотни
Просмотров: 1080
"Путина бы ничто не заставило отступить от Крыма. Это было объявление войны миру" – Казарин
"Путина бы ничто не заставило отступить от Крыма. Это было объявление войны миру" – Казарин
Просмотров: 2385
Колонка
Оксана Снигур
Оксана Снигур
21 февраля 2022
Просмотров: 675
Тривожний рюкзак
"Ще не купила сухого пального, хорошої тушківки й таких шампунів, щоб голову мити без води, – пише знайома Віка. Пропонує сходити в ...
вторник, 22 февраля 2022 17:34

С розовыми волосами, спущенными брюками и рыбацкими сетями: сын Бекхэмов снялся в экстремальном фотосете
8

  Комментировать

Младший сын Виктории и Дэвида Бекхэмов 17-летний Круз попробовал себя в качестве модели.

Он снялся для британского журнала i_D в экстримальном виде.

"Важный первый день в роли 17-летнего, Круз", - написала Виктория Бекхэм под обложкой.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Танцовщица, визажистка и "Мисс Украина": назвали участниц, которые будут бороться за сердце "Холостяка"

Круз Бекхэм снялся для обложки журнала
Фото: Steven Klein
Круз Бекхэм снялся для обложки журнала
Круз Бекхэм снялся для обложки журнала
Круз Бекхэм снялся для обложки журнала
Круз Бекхэм снялся для обложки журнала

Подросток попозировал перед камерой с розовыми волосами, обнаженным торсом и со спущенными брюками. Кроме этого, для съемки Круз использовал рыболовные сети, очки и серебряные накладки на зубы. Дополнил образ объемными цепями и кольцами.

Мать Круза в своем Instagram провела параллели между съемкой сына и отца в молодости.

У Бекхэмов есть три сына: Бруклин, Ромео и Круз. На теле Дэвида Бекхэма есть татуировка с именами всех сыновей, а также имя Виктории, написанное на языке хинди. В 2011 году в семье родилась дочь, которую назвали Гарпером Севеном.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «С розовыми волосами, спущенными брюками и рыбацкими сетями: сын Бекхэмов снялся в экстремальном фотосете». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
22
февраля

Освободили главную соперницу Януковича - даты

Верховная Рада отстранила президента и назначила внеочередные выборы – этот день в истории

Самое читаемое
&quot;Ближайшие два месяца и 20 лет на нас никто не нападет&quot; - Ющенко
"Ближайшие два месяца и 20 лет на нас никто не нападет" - Ющенко 9 Просмотров: 22096
Из Крыма в Херсон идут колонны российской военной техники
Из Крыма в Херсон идут колонны российской военной техники 1 Просмотров: 21285
Из Украины вылетели 60 чартеров преимущественно с представителями ОПЗЖ - депутат
Из Украины вылетели 60 чартеров преимущественно с представителями ОПЗЖ - депутат Просмотров: 17361
Путин признал ОРДЛО и открыто пригрозил Украине
Путин признал ОРДЛО и открыто пригрозил Украине 6 Просмотров: 13699
Путин вводит войска на оккупированный Донбасс
Путин вводит войска на оккупированный Донбасс
 Просмотров: 12240
Знаменитости
"Просили по 1-2 тыс. грн" - жених Тринчер признался, сколько заплатил людям за тату с ее лицом
"Просили по 1-2 тыс. грн" - жених Тринчер признался, сколько заплатил людям за тату с ее лицом
5
 Просмотров: 504
Танцовщица, визажистка и "Мисс Украина": назвали участниц, которые будут бороться за сердце "Холостяка"
Танцовщица, визажистка и "Мисс Украина": назвали участниц, которые будут бороться за сердце "Холостяка"
5
 Просмотров: 207
"Поцелуй с любовником" - Сумская показала фото 31-летней давности
"Поцелуй с любовником" - Сумская показала фото 31-летней давности
5
 Просмотров: 1341
"Это стало безумием" - Кортни Кокс откровенно призналась в зависимости от уколов красоты
"Это стало безумием" - Кортни Кокс откровенно призналась в зависимости от уколов красоты
5
 Просмотров: 990
"Вы можете выбирать" - солист "Антитіл" пошагово рассказал, как вступить в ряды теробороны
"Вы можете выбирать" - солист "Антитіл" пошагово рассказал, как вступить в ряды теробороны
 Просмотров: 414
Больше всего комментируют
9
"Ближайшие два месяца и 20 лет на нас никто не нападет" - Ющенко
7
"Европейская Солидарность" опережает "Слугу народа" на 7% - SOCIS
6
Путин признал ОРДЛО и открыто пригрозил Украине
4
Украина разрабатывает расторжение дипломатических отношений с РФ - Зеленский
3
"Россияне, вы нам не братья" - Рада призвала отключить РФ от системы SWIFT
Голосов: 231
Голосование Кто из украинских звезд чаще всего обнажается на пикантных фото в соцсетях?
  • Настя Каменских
  • София Стужук
  • Леся Никитюк
  • Анна Тринчер
  • Даша Астафьева
  • Злата Огневич
  • Ваш вариант (напишите в комментариях)
Просмотреть