С розовыми волосами, спущенными брюками и рыбацкими сетями: сын Бекхэмов снялся в экстремальном фотосете

Младший сын Виктории и Дэвида Бекхэмов 17-летний Круз попробовал себя в качестве модели.

Он снялся для британского журнала i_D в экстримальном виде.

"Важный первый день в роли 17-летнего, Круз", - написала Виктория Бекхэм под обложкой.

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Фото: Steven Klein

Подросток попозировал перед камерой с розовыми волосами, обнаженным торсом и со спущенными брюками. Кроме этого, для съемки Круз использовал рыболовные сети, очки и серебряные накладки на зубы. Дополнил образ объемными цепями и кольцами.

Мать Круза в своем Instagram провела параллели между съемкой сына и отца в молодости.

У Бекхэмов есть три сына: Бруклин, Ромео и Круз. На теле Дэвида Бекхэма есть татуировка с именами всех сыновей, а также имя Виктории, написанное на языке хинди. В 2011 году в семье родилась дочь, которую назвали Гарпером Севеном.