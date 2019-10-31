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четверг, 31 октября 2019 16:15

С Кевина Спейси сняли обвинение

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С Кевина Спейси сняли обвинение
Прокуроры остановили рассмотрение дела. Фото: АиФ

Прокуроры Лос-Анджелеса отказались рассматривать дело о сексуальных домогательствах голливудского актера Кевина Спейси к массажисту из-за смерти истца.

Массажист заявил, что Спейси пытался поцеловать его и прикасался его гениталиям во время сеанса в доме актера в Малибу в октябре 2016 года, сообщает Los Angeles Times.

"В ходе расследования жертва умерла. Утверждение о сексуальном насилии не могут быть доказаны без участия жертвы. Таким образом, дело было закрыто", - заявила заместитель главы департамента окружного прокурора по борьбе с сексуальными преступлениями Кристина Бакли.

Адвокаты Спейси называли дело сфабрикованным. Сторона обвинение не смогла точно описать время и место событий.

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The Hollywood Reporter сообщил, что массажист умер 11 сентября от рака.

В июле 2019 с Кевина Спейси сняли обвинения по делу о домогательствах к 18-летнему парню. Вероятный пострадавший Уильям Литтл отказался свидетельствовать в суде.

Энтони Рэпп сообщил, что когда ему было 14 лет, Спейси пригласил его к себе домой на вечеринку и, выпив спиртного, хотел соблазнить. Но мальчику удалось сбежать.

Сам Спейси признался в Твиттере, что не помнит этой встречи, которая могла случиться 30 лет назад в состоянии опьянения. Он принес извинения за "неприемлемое нетрезвое поведение".

Спейси также признал, что в своей жизни имел половые отношения и с мужчинами, и с женщинами, но сейчас решил выбрать для себя путь гомосексуала.

Актер имеет в своем списке два "Оскара" за ленты "Обычные подозреваемые" и "Американская красота", а также другие престижные награды. В политическом сериале "Карточный дом" он играет главную роль Фрэнка Андервуда, который совершил карьеру в буквальном смысле на крови и костях от конгрессмена к президенту США.

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