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понедельник, 21 февраля 2022 14:30

С баскетбольным полем и люксовым автопарком: Кардашьян показала, в каком поместье живет
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Американская светская львица Ким Кардашьян, которая в прошлом году официально стала миллиардершей, показала просторное поместье, в котором живет, и люксовый автопарк.

Звезда приоткрыла для Vogue занавес своей жизни, провела экскурсию по дому, расположенному неподалеку от Лос-Анджелеса в Калифорнии.

"В дизайне дома преобладает минимализм. Я предпочитаю сдержанность", - Кардашьян начала экскурсию с кухни.

Ким Кардашьян показала свое поместье и люксовый автопарк.
Фото: Скриншот с видео
Ким Кардашьян показала свое поместье и люксовый автопарк.
Ким Кардашьян показала свое поместье и люксовый автопарк.
Ким Кардашьян показала свое поместье и люксовый автопарк.
Ким Кардашьян показала свое поместье и люксовый автопарк.

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Звезда показала гостиную. Там она обычно пьет чай и просматривает семейные фотоальбомы. Также рассказала о баскетбольном поле, где любят проводить время ее дети.

Не обошлось и без автопарка. Кардашьян показала три любимых люксовых авто серого цвета.

41-летняя Ким Кардашьян ошеломила подписчиков очередными соблазнительными снимками. На этот раз позировала в раскрепощенных образах для американского Vogue. Пока ее бывший, рэп-исполнитель Канье Вест, проводит свидания-фотосессии с новой пассией Джулией Фокс, звезда предстала в нарядах от Balmain, Balenciaga, Givenchy, Valentino и собственного бренда Skims. В частности, для нее подобрали белый боди, розово-синее платье необычного фасона и оранжевое бикини с юбкой.

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