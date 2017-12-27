 
Ексклюзивы
1/5
"Переживаем самые тяжелые времена за годы независимости" - эксперт
"Переживаем самые тяжелые времена за годы независимости" - эксперт
Просмотров: 90
Тимчук рассказал о масштабах шпингунськои сетки россиян в Украине
Тимчук рассказал о масштабах шпингунськои сетки россиян в Украине
Просмотров: 1395
Маневры Порошенко могут перевернуть властное авто - эксперт
Маневры Порошенко могут перевернуть властное авто - эксперт
Просмотров: 2403
Около полутысячи человек на Майдане пили кофе
Около полутысячи человек на Майдане пили кофе
1 Просмотров: 5058
"Прожили, и слава Богу" - нардепы оценили результаты 2017-го
"Прожили, и слава Богу" - нардепы оценили результаты 2017-го
Просмотров: 324
Порошенко тормозит назначение главы Нацбанка
Порошенко тормозит назначение главы Нацбанка
Просмотров: 567
В БПП начинается шторм
В БПП начинается шторм
1 Просмотров: 4591
Отставка Данилюка может окончательно завалить коалицию
Отставка Данилюка может окончательно завалить коалицию
Просмотров: 936
Эксперт объяснил, почему в Украине дефицит рыбы
Эксперт объяснил, почему в Украине дефицит рыбы
Просмотров: 1953
Порошенко может проиграть
Порошенко может проиграть
29 Просмотров: 6921
Фото
Все фото
7
5
7
7
30
Руслана Писанка вышла замуж во второй раз
Руслана Писанка вышла замуж во второй раз
Ким Кардашьян получила рождественский подарок на полмиллиона долларов
Ким Кардашьян получила рождественский подарок на полмиллиона долларов
Дашу Астафьеву выгнали из залы суда за слезы
Дашу Астафьеву выгнали из залы суда за слезы
Дочери Трампа показали, как развлекаются на праздники
Дочери Трампа показали, как развлекаются на праздники
Ангел Victoria&#039;s Secret в бикини похвасталась длинными ногами
Ангел Victoria's Secret в бикини похвасталась длинными ногами
Видео
Все видео
Британская монаршая семья отпраздновала стильное и роскошное Рождество
Британская монаршая семья отпраздновала стильное и роскошное Рождество
Rolls Royce и олень: "танцующий" миллионер исполнил рождественский номер
Rolls Royce и олень: "танцующий" миллионер исполнил рождественский номер
Олег Винник с романтического сердцееда превратился в грубого рокера
Олег Винник с романтического сердцееда превратился в грубого рокера
Мухарский разделся догола перед судом, отстаивая права
Мухарский разделся догола перед судом, отстаивая права
Лобода оконфузилась в Москве
Лобода оконфузилась в Москве
Интервью
1/5
"Переживаем самые тяжелые времена за годы независимости" - эксперт
"Переживаем самые тяжелые времена за годы независимости" - эксперт
Просмотров: 90
После революций Украина должна пройти Эволюцию достоинства - Скоцик
После революций Украина должна пройти Эволюцию достоинства - Скоцик
Просмотров: 333
Эксперт объяснил, почему в Украине дефицит рыбы
Эксперт объяснил, почему в Украине дефицит рыбы
Просмотров: 1953
Порошенко может проиграть
Порошенко может проиграть
29 Просмотров: 6921
Ежегодно можно обеспечивать жильем от 3 до 5 тысяч переселенцев - эксперт
Ежегодно можно обеспечивать жильем от 3 до 5 тысяч переселенцев - эксперт
Просмотров: 234
Колонка
Ольга Гембік
Ольга Гембік
26 декабря 2017
Просмотров: 999
Я — з агро
Після робочого дня забігаю в наш невеликий супермаркет. Яблука, огірки, хурма — все у великих ящиках. Із цінниками тут вічні нерозуміння. ...
среда, 27 декабря 2017 17:17

Руслана Писанка вышла замуж во второй раз
7

  Комментировать

Руслана Писанка с мужем Игорем Исааковым
Фото: СТБ

Актриса и телеведущая 52-летняя Руслана Писанка вышла замуж второй раз - за своего мужа Игоря Исакова. Церемонию устроили во время съемок телепроекта "Взвешенные и счастливые".

Руслана Писанка и Игорь Исаков 4 месяца худели в лагере под наблюдением тренеров шоу - Славы и Марины узелков. Еще столько же самостоятельно дома. За время проекта Руслана скинула 31 кг, ее муж - 29 кг. Они в браке с 2012 года.

Автор: СТБ
 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Руслана Писанка отказалась говорить о сексе

Также в рамках проекта официально поженилась еще одна пара семейная пара, другая - обвенчалась.

28 декабря состоится финал проекта "Взвешенные и счастливые", во время которого станут известны имена победителей.

big.stb.ua
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Руслана Писанка вышла замуж во второй раз». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
27
декабря

Украинцы впервые выиграли Рождественскую гонку по биатлону

Под певца Ивана Алчевского в Москве играли представления на украинском языке

В Полтаве состоялся велопробег Дедов Морозов

На строительство храма святой Софии потратили три годовых бюджета Византии

Самое читаемое
&quot;Женщину определяет не одежда, а энергия&quot;: Кароль снялась в откровенной фотосессии
"Женщину определяет не одежда, а энергия": Кароль снялась в откровенной фотосессии
9
 Просмотров: 53540
Над Донбассом наблюдали странное атмосферное явление
Над Донбассом наблюдали странное атмосферное явление
6
 2 Просмотров: 52603
Египет и Доминикана: где нежатся под солнцем украинские футболисты
Египет и Доминикана: где нежатся под солнцем украинские футболисты
26
 Просмотров: 32071
Икона уличной моды: 57-летний продавец овощей поразил тонким чувством стиля
Икона уличной моды: 57-летний продавец овощей поразил тонким чувством стиля
6
 Просмотров: 20241
Не все украинцы получат январские пенсии
Не все украинцы получат январские пенсии Просмотров: 12348
Знаменитости
Ким Кардашьян получила рождественский подарок на полмиллиона долларов
Ким Кардашьян получила рождественский подарок на полмиллиона долларов
5
 Просмотров: 342
"А, глиттер!": Киркоров перепутал английское слово с пикантной частью тела
"А, глиттер!": Киркоров перепутал английское слово с пикантной частью тела Просмотров: 963
Дашу Астафьеву выгнали из залы суда за слезы
Дашу Астафьеву выгнали из залы суда за слезы
7
 Просмотров: 3726
Дочери Трампа показали, как развлекаются на праздники
Дочери Трампа показали, как развлекаются на праздники
7
 Просмотров: 2997
Столицу посетит волшебная страна - Алиса в Зазеркалье на льду
Столицу посетит волшебная страна - Алиса в Зазеркалье на льду Просмотров: 18
Больше всего комментируют
27
"Украина для украинцев": центр Одессы изрисовали антисемитскими надписями
8
"Ужас в Макеевке" - показали фото предновогоднего города
4
Особый статус Донбасса и снятия блокады - озвучили позицию России по будущему Минских соглашений
3
Запущенный украинской ракетой "Зенит" спутник не вышел на связь
2
С кем Порошенко отпраздновал Рождество
Голосов: 20103
Голосование Кого с украинских женщин-политиков назвете "иконой стиля"?
  • Юлия Тимошенко
  • Ганна Герман
  • Таисия Повалий
  • Ирина Фарион
  • Леся Оробец
  • Мария Матиос
  • Ольга Богомолец
Просмотреть