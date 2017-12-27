Руслана Писанка вышла замуж во второй раз

Фото: СТБ

Актриса и телеведущая 52-летняя Руслана Писанка вышла замуж второй раз - за своего мужа Игоря Исакова. Церемонию устроили во время съемок телепроекта "Взвешенные и счастливые".

Руслана Писанка и Игорь Исаков 4 месяца худели в лагере под наблюдением тренеров шоу - Славы и Марины узелков. Еще столько же самостоятельно дома. За время проекта Руслана скинула 31 кг, ее муж - 29 кг. Они в браке с 2012 года.

Автор: СТБ

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Также в рамках проекта официально поженилась еще одна пара семейная пара, другая - обвенчалась.

28 декабря состоится финал проекта "Взвешенные и счастливые", во время которого станут известны имена победителей.