Руслан Сеничкин сыграл воина в сериале о древних славянах

Фото: прес-служба

В следующем году на телеканале "1+1" состоится премьера нового телесериала "Славяне". Над ним работали продюсеры первой украинской-словацкой копродукции "Граница" Андрей Ермак и Ванда Адамик Грицова. Проект создается при участии телеканала "1+1" и словацкого TV JOJ, при поддержке Министерства культуры Украины.

Это украинская версия "Викингов", над которой работает украинский-словацкая режиссерская группа во главе с международным шоуранером и режиссером Петером Бебьяком. Съемки сериала проходят в Житомирской области.

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Ведущий утреннего шоу "Сніданок з 1+1" Руслан Сеничкин получил роль в сериале "Славяне". Он сыграет одного из воинов-антагонистов, кочевника-авара - потомка турецких аваров. Герой Руслана на имя Скагол будет противостоять главному герою в напряженной боевой сцене.

Автор: прес-служба В сериале ведущий появится в кольчуге, с длинными волосами и платком на голове

В сериале ведущий появится в кольчуге, с длинными волосами и платком на голове.

"В детстве я ездил верхом на лошади. Но перед съемками в сериале нужно было поупражняться, отрепетировать, чтобы в кадре все было гармонично и красиво. А вот с мечом я раньше не имел дела и первый раз дрался с таким видом оружия. Над нашими боевыми сценами в проекте работали люди с международным опытом, которые занимались каскадерскими постановками, в том числе и в сериале "Игра престолов", а также работали с британским кинорежиссером, продюсером Ридли Скоттом и с американским - Стивеном Спилбергом", - прокомментировал Сеничкин.

"Мы с режиссером третьего блока Сергеем Саниным выбрали Руслана, потому что, во-первых, он подходил по типажу на роль авара больше среди других кандидатур, а во-вторых, Руслан успешный и известный телеведущий", - рассказала креативный продюсер продакшн-компании European Partnership Media Group Елена Бобровская.

В основе сериала лежат традиции и мифология древних славян, а также реальные исторические факты. Зрителей ждут 12 эпизодов об истории славян на рубеже VI-VII вв. Главный герой сериала - это реальный исторический персонаж Само - франкский торговец оружием, который стал первым известным по имени славянским князем. Он возглавил восстание славян против Аварского каганата, выиграл войну и основал первую славянскую державу, которую историки позже назовут Государством Само. События сериала происходят в тот момент, когда Само оказывается среди славян. В сериале покажут, как герой с помощью славян и их богов пройдет путь от франкского контрабандиста оружием до славянского монарха.