Рози-Хантингтон Уайтли наведалась в ресторан без белья

Модель Рози-Хантингтон Уайтли была замечена, когда выходила из ресторана в Малибу.

Звезду сопровождал ее бойфренд, актер Джейсон Стэтхэм и компания друзей.

Рози надела легкое платье, под которым не было нижнего белья, похожее на то, что было на персонаже Киры Найтли в Atonement. Дополнила образ босоножками бренда Jacquemus на необычных каблуках.

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Ранее Рози Хантингтон-Уайтли рассказала изданию Harper's Bazaar Australia о своих отношениях с женихом.

"Я имею невероятные отношения с партнером. Он больше всех повлиял на мою жизнь", - говорит Уайтли.

Джейсон Стэтхэм обручился с Рози-Хантингтон Уайтли в 2016 году, а в прошлом году у пары родился сын Джек.