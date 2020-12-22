Роуд-муви от "Тиск". Дорожная романтика, ностальгия по футбольным террасам, модулярные синтезаторы

Фото: предоставлено пиар-агентом группы

Группа "Тиск" презентовала сингл "Он Тур".

Сложно назвать "Он тур" музыкальным клипом в классическом понимании – это скорее роуд-муви, которое снималось в разных местах Украины. Все дело в том, что участники "Тиску" с диаметрально противоположных концов Украины: Антон из Харькова, а Саша из Золочева. Инструменталы и треки пишутся поочередно: то тут, то там, а идеи чаще всего рождаются именно в дороге, в белом автомобиле, который и является главным героем клипа.

Все, что в кадре – это любимые места и люди, которые являются членами семьи "Тиск". Квартира Александра Первухина, в которой и создаются финальные треки, обязательные львовские встречи со Збараски и Гоней из "Главы 94", бесконечные тусовки в киевском Sneaker Mate. Даже ироничный привет Юрию Бардашу был задокументирован непосредственно во время сьемок в Киеве.

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Понятие "Он тур" особенно важное в сфере футбольных фанатов, потому что только на выезде ты можешь продемонстрировать настоящую верность своим убеждениям и идеалам. Один из участников "Тиску" знает про всю эту фанатскую романтику не по слухам, именно поэтому эта страничка его истории задокументирована в клипе, а в кадре появляются не приглашенные "друзья друзей", а близкие товарищи, с которыми было проведено бесконечное количество часов на выездах в автобусах и поездках.

Группа "Тиск" презентовал песню "Легіт Чек"и клип на нее. "Тиск"- новая электронная формация, которая является коллаборацией владельца винилового лейбла Laconica - Алекса Первухина и участника андеграунд движения Some People - Антона Назарко.