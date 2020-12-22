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вторник, 22 декабря 2020 12:12

Роуд-муви от "Тиск". Дорожная романтика, ностальгия по футбольным террасам, модулярные синтезаторы
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Понятие "Он тур" распространено среди футбольных фанатов
Фото: предоставлено пиар-агентом группы
Понятие "Он тур" распространено среди футбольных фанатов
Понятие "Он тур" распространено среди футбольных фанатов
Понятие "Он тур" распространено среди футбольных фанатов
Понятие "Он тур" распространено среди футбольных фанатов

Группа "Тиск" презентовала сингл "Он Тур".

Сложно назвать "Он тур" музыкальным клипом в классическом понимании – это скорее роуд-муви, которое снималось в разных местах Украины. Все дело в том, что участники "Тиску" с диаметрально противоположных концов Украины: Антон из Харькова, а Саша из Золочева. Инструменталы и треки пишутся поочередно: то тут, то там, а идеи чаще всего рождаются именно в дороге, в белом автомобиле, который и является главным героем клипа.

Все, что в кадре – это любимые места и люди, которые являются членами семьи "Тиск". Квартира Александра Первухина, в которой и создаются финальные треки, обязательные львовские встречи со Збараски и Гоней из "Главы 94", бесконечные тусовки в киевском Sneaker Mate. Даже ироничный привет Юрию Бардашу был задокументирован непосредственно во время сьемок в Киеве.

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Понятие "Он тур" особенно важное в сфере футбольных фанатов, потому что только на выезде ты можешь продемонстрировать настоящую верность своим убеждениям и идеалам. Один из участников "Тиску" знает про всю эту фанатскую романтику не по слухам, именно поэтому эта страничка его истории задокументирована в клипе, а в кадре появляются не приглашенные "друзья друзей", а близкие товарищи, с которыми было проведено бесконечное количество часов на выездах в автобусах и поездках.

Группа "Тиск" презентовал песню "Легіт Чек"и клип на нее. "Тиск"- новая электронная формация, которая является коллаборацией владельца винилового лейбла Laconica - Алекса Первухина и участника андеграунд движения Some People - Антона Назарко.

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