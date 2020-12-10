Российский артист мог отравиться виагрой через обезьяну

В передозировке виагрой музыканта обвинили обезьяну. Фото: instagram.com/alibasov_nana

Представитель российского музыканта и продюсера Бари Алибасова Вадим Горжанкин заявил, что к передозировке виагрой причастна обезьяна. Об этом он сообщил в Instagram.

По словам Горжанкина, домашняя любимица артиста - яванская обезьяна на прозвище Маша - оказалась виновной в передозировке медикаментами.

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"Анализы показали, что наряду с виагрой в организме продюсера присутствовала масса других медицинских препаратов седативного и психостимулирующего характера, которые он давно пьет по назначению. Именно передозировка последними привела к сильному ухудшению самочувствия. Мы провели собственное расследование и выяснили, что виновник отравления – обезьяна по кличке Маша, которая с недавних пор живет в квартире Алибасова. Это она перемешала лекарства в таблетнице продюсера. Именно поэтому в некоторых отсеках таблеток и капсул было в несколько раз больше, чем надо, в некоторых меньше. Также туда попали таблетки, которых там быть не должно", - сказал представитель продюсера.

В Москве госпитализировали продюсера 73-летнего Бари Алибасова. Плохое самочувствие спровоцировало передозировка препаратом для улучшения потенции - виагра.