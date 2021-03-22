Российская телеведущая Лера Кудрявцева попала в реанимацию

Известную российскую телеведущую Леру Кудрявцеву экстренно госпитализировали.

Ее увезли в больницу прямо со съемок шоу "Секрет на миллион". Об этом ведущая сообщила в своих Сторис в Instagram.

Кудрявцева потеряла сознание во время нанесенного грима.

"Испугалась я прилично", - отметила телеведущая.

Сейчас врачи выясняют причину ее плохого самочувствия.

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В январе Лера Кудрявцева сломала крестцовую кость. Она решила залезть на чердак по лестнице и упала на спину.

Тогда же она ударилась головой, получив сотрясение.

После несчастного случая Кудрявцеву госпитализировали, однако в итоге она решила лечиться дома.