Российская телеведущая Лера Кудрявцева попала в реанимацию

Известную российскую телеведущую Леру Кудрявцеву экстренно госпитализировали.
Ее увезли в больницу прямо со съемок шоу "Секрет на миллион". Об этом ведущая сообщила в своих Сторис в Instagram.
Кудрявцева потеряла сознание во время нанесенного грима.
"Испугалась я прилично", - отметила телеведущая.
Сейчас врачи выясняют причину ее плохого самочувствия.
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В январе Лера Кудрявцева сломала крестцовую кость. Она решила залезть на чердак по лестнице и упала на спину.
Тогда же она ударилась головой, получив сотрясение.
После несчастного случая Кудрявцеву госпитализировали, однако в итоге она решила лечиться дома.
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