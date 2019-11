Робби Уильямс потролил Джастина Бибера в Instagram

Британский певец Робби Уильмс потролил своего американского коллегу Джастина Бибера в сети. На странице в Instagram разместил картинку с надписью: "Я опубликую свой праздничный альбом, если наберу 20 лайков".

Таким образом Уильямс решил посмеяться из записи Бибера, которая появилась в октябре. Тогда американский исполнитель пообещал фанатам представить альбом перед Рождеством, если получит 20 млн лайков. Из них он пока набрал лишь 11 млн.

Запись Робби Вильмса набрал 56 тыс. лайков. Хотя накануне певец уже анонсировал выход своего рождественского альбома из новых композиций и каверов 22 ноября.

В конце октября американская певица 27-летняя Селена Гомес впервые выпустила клип за последние 4 года. Новая композиция называется "Lose You To Love Me". Поклонники звезды предполагают, что песня стала своеобразным прощанием Гомес со своим бывшим бойфрендом - певцом Джастином Бибером.