Робби Уильямс потролил Джастина Бибера в Instagram

Робби Уильямс выпустит новый альбом 22 ноября. Фото: Instagram

Британский певец Робби Уильмс потролил своего американского коллегу Джастина Бибера в сети. На странице в Instagram разместил картинку с надписью: "Я опубликую свой праздничный альбом, если наберу 20 лайков".

Таким образом Уильямс решил посмеяться из записи Бибера, которая появилась в октябре. Тогда американский исполнитель пообещал фанатам представить альбом перед Рождеством, если получит 20 млн лайков. Из них он пока набрал лишь 11 млн.

Автор: Instagram

Запись Робби Вильмса набрал 56 тыс. лайков. Хотя накануне певец уже анонсировал выход своего рождественского альбома из новых композиций и каверов 22 ноября.

Автор: Instagram

В конце октября американская певица 27-летняя Селена Гомес впервые выпустила клип за последние 4 года. Новая композиция называется "Lose You To Love Me". Поклонники звезды предполагают, что песня стала своеобразным прощанием Гомес со своим бывшим бойфрендом - певцом Джастином Бибером.