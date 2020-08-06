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четверг, 06 августа 2020 11:02

Riya представляет танцевальную версию лирической песни "Письма"
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Инди-поп певица Riya представляет ремикс на песню "Письма"
Фото: Фото предоставлено пиар-агентом артистки
Инди-поп певица Riya представляет ремикс на песню "Письма"
Инди-поп певица Riya представляет ремикс на песню "Письма"
Автором ремикса стал саунд-продюсер Eddie Feel.
Автором ремикса стал саунд-продюсер Eddie Feel.

Инди-поп певица Riya представляет ремикс на песню "Листи". Автором ремикса стал саунд-продюсер Eddie Feel.

"Ремиксы не совсем мой формат музыки, но случаются моменты, когда именно под них можно почувствовать свою музыку по-новому. Надеюсь, что наш с Eddie Feel ремикс, станет неотъемлемой частью каждого плейлиста," - рассказывает Riya.

"Листи" - это песня про страх одиночества и о сильной и чистой любви.

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"Это уже второй по счету для нас с Riya ремикс. Приятно работать с людьми, которые имеют четкое понимание того, каким должен быть их музыкальный контент. Надеюсь, что наш творческий тандем захватит радиоэфиры и танцевальные площадки страны," - комментирует Eddie Feel.

Pop-jazz певица Кристина Луговая представляет песню "Метаморфозы". Это уже вторая композиция с будущего альбома певицы, который Кристина планирует обнародовать в ближайшее время.

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Дата
06
августа

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