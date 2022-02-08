Рисунок сына Решетника вызвал ажиотаж в сети: "Это бабай?"

Ведущий Григорий Решетник похвастался рисунком старшего сына Ивана.

Рисунок был создан за 10 мин. Видео Решетник опубликовал в Instagram.

Сын нарисовал игрушку Хагги Вагги на большом листе бумаги.

Фото: instagram.com/grisha_reshetnik

"Наш художник", - подписал видео Григорий Решетник.

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Поклонники написали много комментариев, среди которых случались как смешные, так и негативные.

"Это бабай?", "Задатки к креативу очевидны", "Это же Хагги Вагги. Пожалуй, все родители уже испугались этих игрушек. я - точно", "Какой талант? Ребенка нужно психологу показать","Такие, как сейчас рисунки, - это большинство детей "талантливые художники".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Григорій Решетнік • RG (@grisha_reshetnik)

Телеведущий Григорий Решетник вспомнил, как начиналась его карьера. Он поделился, как проходили первые съемки. Это было еще в студенческие годы.