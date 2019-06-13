"Решил прикинуться натуралом?" - Сергей Лазарев тайно женился

В сети появилось неоднозначное фото со "свадьбы" российского певца Сергея Лазарева.

Снимок распространили пользователи в Instagram.

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На фото артист стоит возле алтаря рядом с невестой - моделью с Израиля. Её имя пока что неизвестно.

Пост набрал большое количество комментариев. Поклонники перебрали массу вариантов хода событий.

"Возможно это просто фотошоп", "наверное клип снимают", "решил прикинуться натуралом?".

Фото: www.obozrevatel.com