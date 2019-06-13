 
Ексклюзивы
1/5
Зеленскому и Вакарчуку светит коалиция, а "ветеранам" Рады - политическое кладбище
Зеленскому и Вакарчуку светит коалиция, а "ветеранам" Рады - политическое кладбище
2 Просмотров: 2160
Осталось 100 м к Донецку: как освобождают украинские земли королевские пехотинцы
Осталось 100 м к Донецку: как освобождают украинские земли королевские пехотинцы
1 Просмотров: 17910
Натовское оружие и подготовка - кто такие марксмены ВСУ
Натовское оружие и подготовка - кто такие марксмены ВСУ
Просмотров: 7164
Прошлая власть зацементировала олигархический режим - Павел Кухта
Прошлая власть зацементировала олигархический режим - Павел Кухта
Просмотров: 747
Будет новая церковь со старым названием - эксперт рассказал, чем закончится собор Филарета
Будет новая церковь со старым названием - эксперт рассказал, чем закончится собор Филарета
Просмотров: 2403
Сковороды с мясом и мохито с ромом - чем угощали на Operafest Tulchyn
Сковороды с мясом и мохито с ромом - чем угощали на Operafest Tulchyn
Просмотров: 639
"Закроют глаза, когда они уедут" - Россия освободит украинских моряков
"Закроют глаза, когда они уедут" - Россия освободит украинских моряков
Просмотров: 2637
"Попросил похоронить у матери": Владимир Куцик погиб в своем первом бою
"Попросил похоронить у матери": Владимир Куцик погиб в своем первом бою
1 Просмотров: 5202
Выстоим против России, если украинская экономика будет расти на 5% ежегодно
Выстоим против России, если украинская экономика будет расти на 5% ежегодно
Просмотров: 459
Назвали один из вариантов давления на Путина
Назвали один из вариантов давления на Путина
1 Просмотров: 2043
Фото
Все фото
1
3
7
5
4
&quot;Решил прикинуться натуралом?&quot; - Сергей Лазарев тайно женился
"Решил прикинуться натуралом?" - Сергей Лазарев тайно женился
Бритни Спирс выставила фото в бикини, чтобы доказать стройность
Бритни Спирс выставила фото в бикини, чтобы доказать стройность
Фетиш, кожа и ошейники: Кончита Вурст ошеломила сеть эпатажными образами
Фетиш, кожа и ошейники: Кончита Вурст ошеломила сеть эпатажными образами
Аппетитная Эшли Грэм снялась в откровенной фотосессии
Аппетитная Эшли Грэм снялась в откровенной фотосессии
Без уважения к погибшим: блогеры обнажаются ради хайпа в Припяти
Без уважения к погибшим: блогеры обнажаются ради хайпа в Припяти
Видео
Все видео
"Я не знала, с кем прощаться" - Дженнифер Энистон попала в авиакатастрофу
"Я не знала, с кем прощаться" - Дженнифер Энистон попала в авиакатастрофу
Злата Огневич удивила гибкостью тела
Злата Огневич удивила гибкостью тела
"Будьте добрыми или идите на**й" - Леди Гага выругалась на концерте
"Будьте добрыми или идите на**й" - Леди Гага выругалась на концерте
Прикрывала грудь руками и тканью: Тина Кароль выпустила нежный клип
Прикрывала грудь руками и тканью: Тина Кароль выпустила нежный клип
"Проштрафишся - терпи" - "Квартал" предупредил Зеленского
"Проштрафишся - терпи" - "Квартал" предупредил Зеленского
Интервью
1/5
39 дней до выборов: какой будет следующая Верховная Рада
39 дней до выборов: какой будет следующая Верховная Рада
Просмотров: 1386
Книга о сексуальном воспитании возмутила сторонников традиционных ценностей
Книга о сексуальном воспитании возмутила сторонников традиционных ценностей
1 Просмотров: 2943
Выдавить Путина из Донбасса и Крыма нужно не "Минском"
Выдавить Путина из Донбасса и Крыма нужно не "Минском"
Просмотров: 5148
Какую пасту нужно есть, чтобы не толстеть
Какую пасту нужно есть, чтобы не толстеть
Просмотров: 567
Зеленый туризм приносит хороший заработок территориальным громадам - эколог
Зеленый туризм приносит хороший заработок территориальным громадам - эколог
Просмотров: 540
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
13 июня 2019
Просмотров: 99
Косити траву
На цьому тижні косив траву. Відколи навчився це робити, минуло ціле життя. І всі ті роки косити траву на початку літа було для мене заняттям гостро ...
четверг, 13 июня 2019 17:52

"Решил прикинуться натуралом?" - Сергей Лазарев тайно женился
1

  Комментировать

В сети появилось неоднозначное фото со "свадьбы" российского певца Сергея Лазарева.

Снимок распространили пользователи в Instagram.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Ты что, ох ... ла?" - Лазарев поскандалил с Лободой на российской музыкальной премии

На фото артист стоит возле алтаря рядом с невестой - моделью с Израиля. Её имя пока что неизвестно.

Пост набрал большое количество комментариев. Поклонники перебрали массу вариантов хода событий.

"Возможно это просто фотошоп", "наверное клип снимают", "решил прикинуться натуралом?".

Фото с вероятной свадьбы Сергея Лазарева
Фото: www.obozrevatel.com

Российский певец Сергей Лазарев, который в этом году представляет Россию на Евровидении, попался на плагиате.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Решил прикинуться натуралом?" - Сергей Лазарев тайно женился». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
13
июня

Украинский предводитель сбежал в Москву

Создали общество защиты языка

Под Полтавой разбился тяжелый бомбардировщик

Из области принудительно выселили более 7 тыс. человек

Единственная в истории украинка выиграла чемпионский титул

На Кубани убили сторонника соборной Украины

Украинцы отмечают 5-ю годовщину освобождения Мариуполя

"Похожий на кирпич с кнопками": мобильный телефон стоил, как авто

Самое читаемое
Тела смешало с дровами и грязью: показали фото с места гибели 5 человек (21+)
Тела смешало с дровами и грязью: показали фото с места гибели 5 человек (21+)
8
 1 Просмотров: 72597
Проделки детей и эмоции влюбленных - опубликовали работы классика французской фотографии
Проделки детей и эмоции влюбленных - опубликовали работы классика французской фотографии
42
 Просмотров: 27733
Зеленский готовит нардепам неприятный сюрприз
Зеленский готовит нардепам неприятный сюрприз 1 Просмотров: 27467
Военный ВСУ показал ликвидированных террористов на Донбассе
Военный ВСУ показал ликвидированных террористов на Донбассе
6
 Просмотров: 19869
Осталось 100 м к Донецку: как освобождают украинские земли королевские пехотинцы
Осталось 100 м к Донецку: как освобождают украинские земли королевские пехотинцы
28
 1 Просмотров: 17910
Знаменитости
Моника Белуччи украинского масштаба: Фреймут взбудоражила сеть неоднозначным фото
Моника Белуччи украинского масштаба: Фреймут взбудоражила сеть неоднозначным фото Просмотров: 144
Стало известно, почему Потап так долго скрывал роман с Каменских
Стало известно, почему Потап так долго скрывал роман с Каменских Просмотров: 711
Бритни Спирс выставила фото в бикини, чтобы доказать стройность
Бритни Спирс выставила фото в бикини, чтобы доказать стройность
3
 Просмотров: 5644
"Я не знала, с кем прощаться" - Дженнифер Энистон попала в авиакатастрофу
"Я не знала, с кем прощаться" - Дженнифер Энистон попала в авиакатастрофу
 Просмотров: 1314
Даша Астафьева сделала загадочные фото в столичном метро
Даша Астафьева сделала загадочные фото в столичном метро Просмотров: 963
Больше всего комментируют
41
Тимошенко показала пополнение в семье
31
Фракция Тимошенко вылила шквал критики на Луценко
17
Приходько выиграла суд у Порошенко
9
"Батькивщина" объявила список из 50 кандидатов
9
Зеленский встретился с Тимошенко и Ющенко
Голосов: 35441
Голосование Кого с украинских женщин-политиков назвете "иконой стиля"?
  • Юлия Тимошенко
  • Ганна Герман
  • Таисия Повалий
  • Ирина Фарион
  • Леся Оробец
  • Мария Матиос
  • Ольга Богомолец
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua