"Решил прикинуться натуралом?" - Сергей Лазарев тайно женился

В сети появилось неоднозначное фото со "свадьбы" российского певца Сергея Лазарева.
Снимок распространили пользователи в Instagram.
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На фото артист стоит возле алтаря рядом с невестой - моделью с Израиля. Её имя пока что неизвестно.
Пост набрал большое количество комментариев. Поклонники перебрали массу вариантов хода событий.
"Возможно это просто фотошоп", "наверное клип снимают", "решил прикинуться натуралом?".
Российский певец Сергей Лазарев, который в этом году представляет Россию на Евровидении, попался на плагиате.
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