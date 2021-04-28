Решетник признался, о чем его часто спрашивают, а Матвеева рассказала о нелогичных поступках

В десятом выпуске шоу "Где логика?" соревновались певица Надежда Мейхер и телеведущая Надежда Матвеева против ведущего Григория Решетника и врача-хирурга, ТВ-эксперта Валерия Ославского. Две звездные команды боролись за трофеи "Железная логика", разгадывая загадки и ребусы в четырех раундах и финале. Все они - на логику, смекалку, внимательность и скорость мышления.

За кулисами шоу на "Новом канале" звездные участники рассказали о наиболее нелогичных поступках в жизни.

"В свое время наиболее нелогичным казался мой переезд в Киев. У меня была любимая работа, собственное жилье, постоянные отношения, словом, все в порядке. Я решила изменить все из-за интересного предложения работать в утреннем радиошоу без определенных гарантий. Вместо логики положилась на интуицию и впоследствии не пожалела. А еще, кстати, недавно купила себе штатив для съемок на телефон. Расходы логические, а вот действия - наоборот. Вместо того, чтобы разобраться, как устройство работает, я решила проверить, насколько устойчива тренога. Нажала раз-другой и сломала. Нелогичные действия привели к понятным последствиям", - призналась Матвеева.

Ославский поделился, почему разочаровался в одной из марки телефонов.

Фото: предоставлено пресс-службой "Нового канала"

"Я каждый год покупал "яблоко" - IPhone от Apple. Остановился на 10-й модели, и больше этого не делаю. Это произошло после признания того, что они целенаправленно снижают мощность предыдущих моделей с каждым обновлением. Кстати, одновременно с 10-м IPhone купил китайский андроид ровно в десять раз дешевле. Сейчас оба телефона работают почти одинаково по скорости и возможностями. Разве что камера несколько слабее. Поэтому погоню за новыми моделями считаю нелогичным. А вопрос с камерой решил, приобретя качественный фотоаппарат", - рассказал он.

Григорий Решетник отметил, что чаще всего на тренингах студенты ему задают вопрос: "Сколько платят на телевидении?" и "А на "Холостяке" все правда или нет?".

Перед началом шоу каждая команда придумала себе название. Женщины назвались "Надежда есть", а мужчины - "Шансов нет".

В первом раунде "Что общего" вперед вырвались мужчины. Задачей было - найти, что объединяет три разных картинки.

Второй раунд "Третий лишний" закончился со счетом 5: 4 снова в пользу мужчин. В третьем "Плюс-минус" участники ассоциативно сочетали или разъединяли две картинки, чтобы получилось что-то третье. Раунд наконец "взяли" женщины. Четвертый "Угадай меня", где участники угадывают из анимационных роликов названия фильмов, мультфильмов и сериалов, принес балл двум Надеждам. Счет перед финалом - 2: 2.

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В финальном раунде под названием "Логический пинг-понг", отгадывали ребусы на общую тематику. В этом выпуске шоу это были рыбы и морские жители. И вот произошел прецедент - одинаковый счет 12:12. Поэтому впервые за сезон шоу призы-гири "Железная логики" получили обе звездные команды.

В девятом выпуске интеллектуально-развлекательного шоу "Где логика?" соревновались ведущие Леся Никитюк и Мила Еремеева против группы Kadnay - Дмитрия Кадная и Филиппа Коляденко. По правилам проекта, две команды соревнуются за призы "Железная логика", разгадывая загадки и ребусы на логику, смекалку, быстроту мышления и познания в различных сферах.