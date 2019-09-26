Реперку Карди Би чуть не изнасиловали на фотосессии

Американская реперка Карди Би ошеломила фанатов откровенным признанием.
Хип-хоп исполнительница рассказала о сексуальных домогательствах со стороны фотографа, сообщило издание The Independent.
Карди Би участница движения за права женщин #MeToo, страдающих от насилия. Звезда призналась, что во время съемок в глянцевый журнал фотограф пытался склонить ее к сексу.
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"Этот фотограф пытался ко мне приставать, и сказал: "Ты же хочешь попасть на обложку?". Затем он вытащил свой член. Я очень разозлилась. Это было безумие", - эмоционально вспоминала Карди Би.
По словам реперки, она остановила фотосессию и пошла жаловаться владельцу издания.
"Он на меня посмотрел и сказал: "Ну и что?". Я была шокирована тем, что он не принял никаких мер", - вспоминала певица.
Называть имя фотографа и название глянца Карди Би не захотела.
Недавно рэп-исполнительница Карди Би ошеломила сеть соблазнительным костюмом и откровенным поведением на сцене.
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