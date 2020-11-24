Рекорд в TikTok: 16-летняя танцовщица первой набрала 100 млн подписчиков

Такого показателя удалось достичь пока только Дамелио. Фото: instagram.com/charlidamelio

Американская интернет-звезда 16-летняя Чарли Дамелио имеет более 100 млн подписчиков в TikTok. Она начала пользоваться этим сервисом 1,5 года назад. Такого показателя удалось достичь пока только Дамелио.

По состоянию на 24 ноября танцовщица имеет 100,9 млн подписчиков в TikTok. Как пишет The Verge, для соцсети это абсолютный рекорд. Девушка публикует видео, на которых она танцует под популярные песни.

Ее армия поклонников вдвое больше, чем в актера Уилла Смита, вчетверо больше, чем в певица Селены Гомес, и в пять раз больше, чем в самой молодой миллиардерши Кайли Дженнер и артистки Арианна Гранде.

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Такая успешность помогла девушке переехать в Лос-Анджелес, начать сотрудничество с брендом Prada, появиться в рекламе во время Супербоул и стать гостьей на шоу Джимми Фэллона. В августе Forbes опубликовал статью о самых высокооплачиваемых пользователях TikTok: Дамелио заняла 2-е место в рейтинге.

Американский журнал Forbes подсчитал самые большие суммы заработка 7 пользователей TikTok, превышающие $1 млн. Первые 4 позиции заняли молодые американки, трое парней завершают топ-7.