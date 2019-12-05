Регина Тодоренко показала, как кормит сына грудью

5 декабря сыну певицы и телеведущей Регины Тодоренко Майклу исполнился год.
Об этом Регина написала в соцсети Instagram и выложила фото, где кормит малыша грудью.
На фотографии телеведущая в черном вечернем платье, а ее сын - в брюках и рубашке. Она улыбается, а малыш сосет молоко.
"Ровно Год назад к нам с небес спустился ангел ! Его зовут Майкл, Мишель, Миша.....
Для меня это самое большое счастье - быть мамой такого замечательного человека. Спасибо, что выбрал нас, спасибо , что так круто изменил нашу жизнь, мы с папой любим тебя бесконечно сильно! Будь лучше нас, будь выше нас, будь круче нас , будь сильнее и успешнее , просто будь собой, а мы поддержим тебя во всех твоих начинаниях!", - написала женщина.
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#сДнемРождения всю нашу большую семью ) Ровно Год назад к нам с небес спустился ангел 👼! Его зовут Майкл, Мишель, Миша 🐻..... Для меня это самое большое счастье - быть мамой такого замечательного человека) Спасибо, что выбрал нас, спасибо , что так круто изменил нашу жизнь, мы с папой любим тебя бесконечно сильно! ❤️ будь лучше нас, будь выше нас, будь круче нас , будь сильнее и успешнее , просто будь собой, а мы поддержим тебя во всех твоих начинаниях! #регинатодоренко #регинапутешественница🌎🌏🌍 #матьмайкла #1год @vladtopalovofficial
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