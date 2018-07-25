Регина Тодоренко обручилась с российским певцом

Фото: Instagram

Ведущая 28-летняя Регина Тодоренко выходит замуж. Об этом знаменитость сообщила в Instagram. На своей странице она поделилась фотографией, на которой показала обручальное кольцо от российского певца 32-летнего Влада Топалова.

Артист сделал предложение во время их отдыха на одном из курортов во Франции.

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Недавно пара побывала вместе в Лондоне. Там они записали ролик для видеоблога о путешествиях.

Автор: Instagram Ведущей Регине Тодоренко сделали предложение

Слухи об отношениях Тодоренко с российским певцом появились в этом году в январе после того, как они сыграли влюбленную пару в спектакле "Учреждения жену в ломбард". Свои отношения пара скрывала. В июне Тодоренко официально подтвердила, что встречается с Топаловым.