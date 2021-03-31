"Реальные события, которые происходили со мной". Украинский артист написал песню о наколдованной любви

Артист создает композиции в стиле trap и альтернативный поп. Фото: предоставлено пиар-агентом артиста

Певец Molfar презентовал песню под названием "Там де ти", которую опубликовал на официальном Youtube-канале. Саунд-продюсером является Алексей Кривошеев.

Артист создает композиции в стиле trap и альтернативный поп. Он постоянно экспериментирует над музыкальными стилями, поэтому в новом сингле есть вкрапления хип-хоп мотивов.

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"Там де ти" - это песня про очарованные чувства. Она была написана мной на основе реальных событий, которые происходили со мной в прошлом году. Мне хотелось добавить немного мистики и передать это через обряд приворота. Главный герой песни не находит себе места: даже во сне его преследуют демоны, которые показывают ложный путь к наколдованной любви. Их разделяет расстояние, и на пути к ней он готов на все, чтобы быть вместе. Герой даже не догадывается, что им овладели чары давнего приворотного ритуала, которые навела на него она, к которой он так спешит", - рассказал музыкант.

Украинский певец Molfar представил дебютный сингл "Алхімія". Артист исполняет музыку в стиле trap. 1-й релиз музыканта описывает глубинные чувства и о той сверхъестественной химии, которая происходит между 2 людьми.