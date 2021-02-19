"Реально ракета" - Maruv эротично покрутила обнаженной попой на камеру

Певица Maruv озадачила фанов новым откровенным видео.
Звезда опубликовала в Instagram ролик, на котором она в латексном боди эротично двигается в кадре - крутит бедрами и сексуально приседает.
"Бомба-ракета, девочка - конфетка!", - подписала ролик певица.
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Поклонники певицы в восторге от ее дерзкого образа.
"Костюм - огонь", "Ты богиня!", "Реально ракета", - пишут в комментариях.
Maruv не стесняется демонстрировать обнаженное тело и часто публикует откровенные фото. Недавно она позировала в сексуальном белье собственной марки, которое теперь могут приобрести ее фанаты.
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