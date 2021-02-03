"Реально хочу физически исчезнуть", - жену Дмитрия Ступки мучает синдром Мэрилин Монро

Полина Логунова поразила откровенным признанием. ФОТО: Instagram.com

Супруга актера Дмитрия Ступки, блогера и телеведущая Полина Логунова поразила откровенным признанием о сложных отношениях с мужем и суицидальных мыслях. Об этом звезда рассказала в программе "Звездный час".

Логунова и Ступка в браке почти 5 лет. Ранее между супругами часто возникали ссоры, сейчас их жизнь стала спокойнее. Но Полину волнует уровень реализации мужа.

"Есть штуки, которые меня сейчас немного беспокоят больше, чем какие-то ссоры. Я сильно возросла, в том числе благодаря мужу. Я расту очень быстро, а он медленно. Я ему даю очень много времени для роста. Если он не вырастет, я думаю , что мы останемся друзьями. Но он пытается расти очень сильно, стал хорошим преподавателем, он ведет два курса, у него все хорошо со студентами, он вот так себя реализовал. Хотя, я думаю, что я бы рвала больше ", - сказала Логунова .

Полина считает себя сильнее Дмитрия. А еще ее мучает так называемый синдром Мэрилин Монро, когда человек успешный, но несчастный.

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"Нет ничего, что бы я не могла пережить, но я регулярно хочу умереть. Мне иногда так невыносимо больно, что кажется, я не могу этого терпеть. И я реально хочу физически исчезнуть. И состояние суицидальное у меня в последнее время учащается, потому что я очень резко и быстро продвигаюсь. Я не планирую самоубийство, ни в коем случае, но это состояние, когда тебе хочется исчезнуть ", - призналась Логунова.

Также Полина страдает без моральной поддержки мужа.

"Я не вижу в нем помощи психологической. У нас нет такого типа, поговорить о чем-то. "Я хочу тебе рассказать там что-то". Он никогда меня не слушал. Он говорил только о себе. И это стало константой в наших отношениях. Ему важно , чтобы он, чтобы его слышали, чтобы его хвалили а я, вот посмотри, а я ", - сказала телеведущая.

Актер Дмитрий Ступка и телеведущая Полина Логунова в браке почти 5 лет. Воспитывают 3-летнюю дочь Богдану.