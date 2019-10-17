"Разжигают межнациональную вражду" - рок-группа вляпалась в скандал

Британская рок-группа Uriah Heep в анонсе концертов назвала Украину и Беларусь частью Российской Федерации.

"Еще две даты объявлены в Российской Федерации. Пятница, 7 февраля - Киев, Украина, МЦКИ. Суббота, 8 февраля - Минск, Prime Hall", - указано в официальной группе музыкантов в Facebook.

Автор: obozrevatel.com Британская рок-группа Uriah Heep назвал Украину и Беларусь частью РФ

В сети разгорелся скандал: "Мне кажется, этим музыкантам и их менеджмента надо объяснить, что Киев - это не Russia Federation. Всегда удивляет человеческая ограниченность. И это не о том, интересная им Украину или нет. Это о знании школьной программы географии и истории", "Гулять, так гулять! Пусть возвращаются в российские Ригу, Вильнюс, Таллинн, Баку, Ереван", "Жаловаться на них надо. Разжигают межнациональную вражду в сети", "Эй, поменяйте ошибку. Это ужасно. Украина - независимая страна, как и Беларусь. Это оскорбительно для ваших поклонников и других пользователей".

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Администраторы страницы отреагировали на комментарии и исправили ошибку в посте.

Автор: obozrevatel.com Администраторы страницы исправили ошибку в посте

В сети разгорелся скандал из-за применения предлога "на" в сообщении русскоязычного аккаунта ООН об эпидемии СПИДа в Украине.