"Разве флирт называют обманом?" - Тина Кароль прокомментировала слухи о романе с Даном Баланом

Слухи о романе тренеров вокального шоу "Голос країни" 42-летнего Дана Балана и 36-летней Тины Кароль не дают покоя поклонникам пары. Они начали еще больше распространяться по возвращении в 11-й сезон "Голосу країни" молдавского музыканта Дана Балана как советника Тины Кароль. Фанаты теряются в догадках, происходит ли что-то серьезное между звездной парой в реальной жизни.

Поэтому певица решила ответить на предположение своих поклонников в Insta-stories.

Тина отметила, что навязать любовь невозможно и они были искренними.

"Разве флирт называют обманом? Это игра полутеней романтики. Навязать любовь невозможно. Мы были искренни, и это наша история. Как будет дальше - это наш secret paradise!" - заверила Кароль.

Автор: Insta-stories Данную Балану и Тине Кароль приписывают роман

Руководитель Big entertainment shows "1+1" Владимир Завадюк поделился, что ежедневно получает от фанатов "Голосу країни" вопросы, что происходит между Даном и Тиной.

"Я верю в химию между Даном и Тиной, и ее сложно скрыть. И Дан не раз говорил еще до начала шоу, в начале девятого сезона, что он - один из фанатов Тины, он знает все ее песни и пересмотрел все ее клипы", - рассказал Завадюк.

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После того как в вокальное шоу "Голос країни-11" вернулся молдавский музыкант Дан Балан в качестве советника певицы Тины Кароль, появились слухи, что у пары роман. Во время эфира Балан и Кароль постоянно шутили и флиртовали. А на прослушивании последнего участника вокальных нокаутов Никиты Ломакина они танцевали под романтическую песню.