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среда, 30 октября 2019 16:35

"Разрезали череп" - известны новые подробности состояния онкобольной Заворотнюк

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&quot;Разрезали череп&quot; - известны новые подробности состояния онкобольной Заворотнюк
Анастасия Заворотнюк чувствует себя лучше. Фото: narodna-pravda.ua

Российская актриса Анастасия Заворотнюк находится в сознании и в адекватном состоянии.

Подробностями поделился знакомый звезды, который захотел остаться анонимным, сообщило издание "КП".

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"Она не просто в сознании, а в полном адеквате. Общается с близкими. Понимает, что серьезно больна, но настроена вылечиться. Вы неверно представляете себе операцию - что разрезали череп, как арбуз, и там ковыряются. Сейчас современные методы: делается небольшое отверстие в черепе, туда вводят микронож и лазером удаляют опухоль", - прокомментировал мужчина.

Близкие актрисы не теряют надежду на ее выздоровление.

Недавние тесты и анализы показали, что у Заворотнюк большой запас жизненных сил для борьбы с болезнью.

Давний друг больной раком Анастасии Заворотнюк Вячеслав Манучаров откровенно рассказал о состоянии российской актрисы. По словам Манучарова, актриса изо всех сил борется с болезнью.

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